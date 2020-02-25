ТНТ анонсировал реалити-сериал о женщинах в армии

Телеканал ТНТ анонсировал выход нового реалити-проекта о женщинах в армии. Участие в шоу примут 12 девушек, в течение сезона им предстоит на собственной шкуре испытать все сложности воинской повинности, научиться солдатским премудростям, а также стать единой командой. Создатели проекта отмечают, что «Солдатки» станут первым проектом, который снимался в суровых военных условиях. Кстати, для того чтобы испытать себя, все девушки добровольно отказались от работы.

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Примечательно, что приказы раздает настоящий военный — гвардии капитан Казаков. Сначала девушки пытались разжалобить сурового наставника, строя ему глазки, однако истинный вояка был непреклонен. Примечательно, что формат проекта подразумевает некоторые сериальные особенности: так, например, каждый новый эпизод посвящается одной конкретной героине. Во время пребывания в суровых армейских условиях девушки научатся работать со стрелковым оружием, управлять танками и метать гранаты.

«В «Солдатках» нет сценария, выдуманных испытаний или провокаций на потеху зрителей. Все, что происходит, — живая действительность. Армия и есть главный сценарист, предлагающий обстоятельства, в которых симпатичные, хрупкие, не приспособленные к жизни в замкнутом периметре «солдатки» перерождаются», — уточнила пресс-служба канала ТНТ.