Прерванный эфир: 25 лет назад не стало Владислава Листьева

Стреляли и взрывали постоянно. Обычно в новостях подобная информация сопровождалась циничным словом «очередной» — очередной труп, очередная смерть, очередная трагедия…

Но то, что случилось 1 марта 1995 года, выходило за рамки даже по меркам многое повидавших россиян. Убийство Владислава Листьева не укладывалось в привычные в те времена криминальные форматы: речь ведь шла не о разборках, «стрелках» и авторитетах, а о человеке из телевизора — знаменитом, культовом, любимом.

В лихие «новорусские» годы радостей у людей, мягко говоря, было немного, и для большинства телевидение оставалось чуть ли не единственным источником надежды. И прежде всего эту надежду давал Листьев — тот, кто встряхнул сонное царство советского ТВ, наполнил его жизнью, обаянием и энергией, сначала во «Взгляде», потом в «Теме», в «Часе пик»…

Владислав обладал редкой способностью держать планку, сохранять стиль и аристократизм, выступая даже в простонародных жанрах (вспомните его в роли ведущего «Поля чудес»), при этом, работая в форматах более серьезных, он никогда не превращался в сноба, оставаясь близким массовому зрителю. Не случайно его помнят и любят, а некоторые из выпусков той же «Темы» (если взять, например, программы, посвященные конкретным людям, а не сиюминутным событиям) и сейчас не затерялись бы в эфире.

Продолжают, невзирая на четвертьвековую пропасть, спорить и о том, за что убили Листьева. Возможно, настанет тот день, когда будет восстановлена каждая деталь преступления и наказаны все виновные, от исполнителей до заказчиков. Увы, самого Влада это не вернет…

Интересные факты о Владе Листьеве

Именно Листьев стал первым ведущим программы «Поле чудес», уступив позже этот пост Леониду Якубовичу.

1988 год. Молодые журналисты Александр Любимов (слева), Дмитрий Захаров (в центре) и Владислав Листьев готовятся к очередному выпуску «Взгляда».

В ток-шоу «Час пик» Листьев, взяв за основу образ легендарного Ларри Кинга, ежедневно общался с интересными людьми, например, с Александром Абдуловым.

Влад увлекался спортом, обожал машины и в 1994 году вместе с Алексеем Лысенковым (слева) и Леонидом Ярмольником принял участие в автошоу «Гонки на выживание».

Ошеломленные новостью о гибели Владислава люди собирались у его дома на Новокузнецкой улице.