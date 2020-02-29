Кто из артистов, переживших всплеск популярности в 80-е, на склоне лет нашел себя на ТВ

Дон Джонсон

Наряду с Мадонной, Майклом Джексоном и каналом MTV Джонсон стал одним из символов 80-х, ведь сделавшая его звездой криминальная сага Miami Vice («Полиция Майами. Отдел нравов», 1984 — 1989) вышла за рамки второсортного телепродукта.

Рассказ о буднях двоих полицейских превратился в выставку достижений заокеанского хозяйства — в кадре были только самые крутые тачки и самые модные шмотки, а за кадром звучала самая актуальная музыка. Джонсон, сыгравший детектива Санни Крокета, стал ролевой моделью для целого поколения: его стиль в одежде копировали все мужчины, в его постели мечтали оказаться все женщины. Феноменальный успех сериала позволил актеру начать музыкальную карьеру и выпустить два успешных поп-альбома.

Увы, после пяти сезонов «Полицию Майами» закрыли, и Дону пришлось спуститься с небес на землю. Он, конечно, оставался знаменитостью, и публика неплохо принимала его работы — в частности, сериал «Детектив Нэш Бриджес» продержался в эфире пять лет, но ажиотаж был уже совсем не тот.

В большом кино роли доставались скромные (самой яркой можно назвать образ рабовладельца в «Джанго освобожденном»). Уже немолодой, но не растерявший былого лоска Джонсон сосредоточился на телевидении, где чаще всего выступал в качестве специально приглашенной звезды. Но были и попадания в так называемый мэйн каст (основной состав) — например, в сериале «Почти легально» (2005 — 2006), который, правда, провалился и быстро был закрыт.

Совсем другая история вышла с сериалом «Хранители», который появился в прошлом году и получил дружное одобрение критиков. В этой фантастической истории у 70-летнего Дона одна из главных ролей, и лестные отзывы на сериал, снятый на основе одноименных комиксов (кстати, опубликованных в 80-е), — это во многом его заслуга. Герой Дона, шеф полиции города Талса Джадд Кроуфорд, получился невероятно убедительным.

Мими Роджерс

Мими могла стать звездой знаменитого «Рокового влечения», но роль безумной подружки героя Майкла Дугласа ушла к Гленн Клоуз. Роджерс не отчаялась и получила работу в романтическом триллере «Тот, кто меня бережет» (1987), где сыграла светскую леди, ставшую свидетельницей убийства и получившую симпатичного охранника-полисмена.

Картину снял Ридли Скотт, поэтому Мими тут же получила статус секс-символа и мужа-красавчика в придачу — девушке удалось окольцевать самого Тома Круза, который был моложе ее на шесть лет. Увы, брак с Томом распался уже спустя два года. В карьере артистки было несколько заметных фильмов — «Могучий Куинн» (1989), «Часы отчаяния» (1990), но интерес к ней быстро начал падать. От выхода в тираж спасал лишь статус бывшей жены Круза.

На старте нового тысячелетия Мими сосредоточилась на телевидении. Из ее работ стоит выделить ситком «Везунчик Сэм» (2006 — 2007), в котором она была в числе основных персонажей, засветилась Мими и в шести эпизодах культовой комедийной саги «Два с половиной человека» (здесь Роджерс сыграла маму героя Эштона Кутчера). Но наиболее удачным для актрисы стоит признать популярный детективный сериал «Босх» (2014 — 2020) с Титусом Уэлливером в главной роли. Роджерс играет здесь адвоката Хани Чендлер по прозвищу Мани, то есть «деньги».

Майкл Джей Фокс

Для большинства из нас он не Майкл, а Марти, и фамилия его не Фокс, а МакФлай — уж больно любима во всем мире трилогия «Назад в будущее». Однако слава Майкла началась именно с телевидения: в 1982 году Фокс получил роль в ситкоме «Семейные узы», за которую отхватил три премии «Эмми», а также «Золотой глобус».

В фильм «Назад в будущее» Майкл попал в 1985 году — Марти МакФлая должен был играть Эрик Штольц и даже начал сниматься, но режиссер Роберт Земекис не был доволен работой актера и решился на замену. Так Фокс стал мировой знаменитостью, что в какой-то степени вышло ему боком — мало кто из продюсеров верил в то, что зритель не будет теперь видеть в этом парне исключительно МакФлая. Поэтому успешной кинокарьера Фокса не получилась.

Зато он не переставал работать на ТВ, и здесь все складывалось удачнее. В 1996 году он начал сниматься в ситкоме «Спин-сити» в роли помощника мэра Нью-Йорка, отработав в итоге в ста с лишним эпизодах и получив очередные награды — три «Золотых глобуса» и одну «Эмми».

Надо учесть, что все эти годы Фокс работал, страдая от тяжелого недуга — еще в 1991 году врачи обнаружили у молодого актера болезнь Паркинсона. Для 30-летнего парня это был настоящий удар, о своем диагнозе он публично рассказал лишь в 1998 году. Замедленность движений, дрожание, нарушение рефлексов — можно лишь представить, каково было трудиться в кино и на ТВ с такими симптомами.

Но Фокс боролся и продолжал сниматься. Всего пять эпизодов в долгоиграющем сериале «Спаси меня» принесли Майклу в 2009 году очередную премию «Эмми».

А через год он на регулярной основе начал появляться в культовой саге «Хорошая жена» в роли адвоката Луи Каннинга — всего на счету Майкла 26 эпизодов за шесть лет. И опять его работа была отмечена критиками — наград он, правда, не получал, но регулярно попадал в число номинантов на «Эмми». Ну и конечно, нельзя не отметить именной ситком — «Шоу Майкла Джей Фокса» (2013 — 2014). Здесь Фокс сыграл человека, списанного, по сути, с него самого, — популярного актера Майкла Хенри, у которого обнаружили болезнь Паркинсона.