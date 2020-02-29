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Кто из артистов, переживших всплеск популярности в 80-е, на склоне лет нашел себя на ТВ

Мими Роджерс, например, могла стать звездой знаменитого «Рокового влечения», но роль безумной подружки героя Майкла Дугласа ушла к Гленн Клоуз.

Кто из артистов, переживших всплеск популярности в 80-е, на склоне лет нашел себя на ТВ
Актер Дон Джонсон. Фото: Globallookpress

Дон Джонсон

Актер Дон Джонсон. Фото
Актер Дон Джонсон. Фото: Globallookpress

Наряду с Мадонной, Майклом Джексоном и каналом MTV Джонсон стал одним из символов 80-х, ведь сделавшая его звездой криминальная сага Miami Vice («Полиция Майами. Отдел нравов», 1984 — 1989) вышла за рамки второсортного телепродукта.

Рассказ о буднях двоих полицейских превратился в выставку достижений заокеанского хозяйства — в кадре были только самые крутые тачки и самые модные шмотки, а за кадром звучала самая актуальная музыка. Джонсон, сыгравший детектива Санни Крокета, стал ролевой моделью для целого поколения: его стиль в одежде копировали все мужчины, в его постели мечтали оказаться все женщины. Феноменальный успех сериала позволил актеру начать музыкальную карьеру и выпустить два успешных поп-альбома.

Увы, после пяти сезонов «Полицию Майами» закрыли, и Дону пришлось спуститься с небес на землю. Он, конечно, оставался знаменитостью, и публика неплохо принимала его работы — в частности, сериал «Детектив Нэш Бриджес» продержался в эфире пять лет, но ажиотаж был уже совсем не тот.

В большом кино роли доставались скромные (самой яркой можно назвать образ рабовладельца в «Джанго освобожденном»). Уже немолодой, но не растерявший былого лоска Джонсон сосредоточился на телевидении, где чаще всего выступал в качестве специально приглашенной звезды. Но были и попадания в так называемый мэйн каст (основной состав) — например, в сериале «Почти легально» (2005 — 2006), который, правда, провалился и быстро был закрыт.

Совсем другая история вышла с сериалом «Хранители», который появился в прошлом году и получил дружное одобрение критиков. В этой фантастической истории у 70-летнего Дона одна из главных ролей, и лестные отзывы на сериал, снятый на основе одноименных комиксов (кстати, опубликованных в 80-е), — это во многом его заслуга. Герой Дона, шеф полиции города Талса Джадд Кроуфорд, получился невероятно убедительным.

Мими Роджерс

Актриса Мими Роджерс. Фото
Актриса Мими Роджерс. Фото: Globallookpress

Мими могла стать звездой знаменитого «Рокового влечения», но роль безумной подружки героя Майкла Дугласа ушла к Гленн Клоуз. Роджерс не отчаялась и получила работу в романтическом триллере «Тот, кто меня бережет» (1987), где сыграла светскую леди, ставшую свидетельницей убийства и получившую симпатичного охранника-полисмена.

Картину снял Ридли Скотт, поэтому Мими тут же получила статус секс-символа и мужа-красавчика в придачу — девушке удалось окольцевать самого Тома Круза, который был моложе ее на шесть лет. Увы, брак с Томом распался уже спустя два года. В карьере артистки было несколько заметных фильмов — «Могучий Куинн» (1989), «Часы отчаяния» (1990), но интерес к ней быстро начал падать. От выхода в тираж спасал лишь статус бывшей жены Круза.

На старте нового тысячелетия Мими сосредоточилась на телевидении. Из ее работ стоит выделить ситком «Везунчик Сэм» (2006 — 2007), в котором она была в числе основных персонажей, засветилась Мими и в шести эпизодах культовой комедийной саги «Два с половиной человека» (здесь Роджерс сыграла маму героя Эштона Кутчера). Но наиболее удачным для актрисы стоит признать популярный детективный сериал «Босх» (2014 — 2020) с Титусом Уэлливером в главной роли. Роджерс играет здесь адвоката Хани Чендлер по прозвищу Мани, то есть «деньги».

Майкл Джей Фокс

Актер Майкл Джей Фокс. Фото
Актер Майкл Джей Фокс. Фото: Globallookpress

Для большинства из нас он не Майкл, а Марти, и фамилия его не Фокс, а МакФлай — уж больно любима во всем мире трилогия «Назад в будущее». Однако слава Майкла началась именно с телевидения: в 1982 году Фокс получил роль в ситкоме «Семейные узы», за которую отхватил три премии «Эмми», а также «Золотой глобус».

В фильм «Назад в будущее» Майкл попал в 1985 году — Марти МакФлая должен был играть Эрик Штольц и даже начал сниматься, но режиссер Роберт Земекис не был доволен работой актера и решился на замену. Так Фокс стал мировой знаменитостью, что в какой-то степени вышло ему боком — мало кто из продюсеров верил в то, что зритель не будет теперь видеть в этом парне исключительно МакФлая. Поэтому успешной кинокарьера Фокса не получилась.

Зато он не переставал работать на ТВ, и здесь все складывалось удачнее. В 1996 году он начал сниматься в ситкоме «Спин-сити» в роли помощника мэра Нью-Йорка, отработав в итоге в ста с лишним эпизодах и получив очередные награды — три «Золотых глобуса» и одну «Эмми».

Надо учесть, что все эти годы Фокс работал, страдая от тяжелого недуга — еще в 1991 году врачи обнаружили у молодого актера болезнь Паркинсона. Для 30-летнего парня это был настоящий удар, о своем диагнозе он публично рассказал лишь в 1998 году. Замедленность движений, дрожание, нарушение рефлексов — можно лишь представить, каково было трудиться в кино и на ТВ с такими симптомами.

Но Фокс боролся и продолжал сниматься. Всего пять эпизодов в долгоиграющем сериале «Спаси меня» принесли Майклу в 2009 году очередную премию «Эмми».

А через год он на регулярной основе начал появляться в культовой саге «Хорошая жена» в роли адвоката Луи Каннинга — всего на счету Майкла 26 эпизодов за шесть лет. И опять его работа была отмечена критиками — наград он, правда, не получал, но регулярно попадал в число номинантов на «Эмми». Ну и конечно, нельзя не отметить именной ситком — «Шоу Майкла Джей Фокса» (2013 — 2014). Здесь Фокс сыграл человека, списанного, по сути, с него самого, — популярного актера Майкла Хенри, у которого обнаружили болезнь Паркинсона.

Тэги

Дон ДжонсонМайкл Джей ФоксМими Роджерс
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