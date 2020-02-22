«Много весила в три года»: Пелагея вспомнила, как балетные педагоги лишили ее мечты

Пелагея рассказала Ивану Урганту, как педагоги по балету лишили ее мечты. Певица заглянула на огонек в эфир одноименной передачи на «Первом» в пятницу, 21 февраля. Урганту и зрителям она поведала, что отдала свою дочь – трехлетнюю Таисию – в балет. Вид девочки в колготках и балетной пачке породил в голове Пелагеи воспоминания о собственном детстве. Тогда малышка мечтала стать балериной и долго упрашивала маму отдать ее в специальный кружок.

Когда же родительница привела будущую знаменитость заниматься, преподаватели заявили, что ребенок слишком крупный для балета.

«Она меня привела, и ей добрые педагоги сказали, что у них взрослые балерины весят меньше, чем «ваша талантливая девочка в три года». Это была правда, конечно», – посмеялась она.

Пелагея подчеркнула – Тасю она привела заниматься не ради невероятной карьеры балерины. Для певицы было важнее проверить, «поддается ли ее дочь дрессировке».