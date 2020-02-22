«Пошла на бокс»: Пелагея рассказала о новых увлечениях после развода с Телегиным

33-летняя Пелагея пошла на бокс после расставания с мужем – хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом артистка рассказала Урганту на одноименной передаче на «Первом». В разговоре с Иваном артистка затронула тему развода со спортсменом. Она отметила, что после принятия совместного решения они с мужчиной сознательно вышли к общественности с официальным заявлением, дабы избежать пересудов. Однако слухи все равно множились.

Долгое время Пелагея пыталась урегулировать вопросы мирно, но впоследствии поняла – ее дело правое, а значит, нужно защищаться. Так дорога привела певицу на бокс.

«Я учусь защищаться. Раньше была котом Леопольдом: «Ребята, давайте жить дружно», а потом поняла, что девушка, в общем-то, уже взрослая, мать. За правду, за правое дело и за свое имя я готова даже пойти на бокс», — конкретизировала она.

В свою очередь Ургант предложил Пелагее свою помощь. Он намекнул, что всегда готов помочь «оскорбить кого-то» неугодного на правах друга, достаточно лишь позвонить.