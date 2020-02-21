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Иван Ургант высказался на тему, о чем и над кем лучше не шутить на телевидении

Как отметил шоумен, никакого черного списка выражений или набора фамилий не существует.

Иван Ургант высказался на тему, о чем и над кем лучше не шутить на телевидении
Ургант высказался о шутках на телевидении/http://globallookpress.com/

Телеведущий программы «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале, Иван Ургант рассказал, какие темы на телевидении лучше не затрагивать. По его признанию, есть определенные люди и даже регионы, которых он в своей программе не упоминает. При этом никакого черного списка, как некоторые считают, на самом деле не существует. Тем более нет набора фотографий с людьми, над которыми шутить ни в коем случае нельзя.

«Есть некоторое природное чувство животного страха, оно нами движет и управляет».

Иван Ургант

Как отметил Иван Ургант, с каждым годом над чем или кем шутить нельзя, становится все больше. Если вспомнить шутки, которые были 20 лет назад и сейчас, то разница огромна. Если сейчас вспомнить, над чем тогда шутили, то можно сильно удивиться.

Как отметил шоумен, многие почему-то сразу видят в нем после шуток в программе богохульника, шовиниста или просто ублюдка. По его словам, люди просто сами пытаются найти себе врага. Многие, как он выразился, вообще считают, что живут в плотном кольце врагов и предателей, сообщает «МК».

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