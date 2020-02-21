Иван Ургант высказался на тему, о чем и над кем лучше не шутить на телевидении

Телеведущий программы «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале, Иван Ургант рассказал, какие темы на телевидении лучше не затрагивать. По его признанию, есть определенные люди и даже регионы, которых он в своей программе не упоминает. При этом никакого черного списка, как некоторые считают, на самом деле не существует. Тем более нет набора фотографий с людьми, над которыми шутить ни в коем случае нельзя.

«Есть некоторое природное чувство животного страха, оно нами движет и управляет». Иван Ургант

Как отметил Иван Ургант, с каждым годом над чем или кем шутить нельзя, становится все больше. Если вспомнить шутки, которые были 20 лет назад и сейчас, то разница огромна. Если сейчас вспомнить, над чем тогда шутили, то можно сильно удивиться.

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Как отметил шоумен, многие почему-то сразу видят в нем после шуток в программе богохульника, шовиниста или просто ублюдка. По его словам, люди просто сами пытаются найти себе врага. Многие, как он выразился, вообще считают, что живут в плотном кольце врагов и предателей, сообщает «МК».