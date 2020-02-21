Народное шоу: канал ТНТ проведет ремонт 12 квартир

29 февраля на канале ТНТ стартует новое реалити-шоу «Народный ремонт». Суть передачи в том, что 12 молодых дизайнеров со всей России будут создавать интерьеры в самых разных московских квартирах. У каждого помещения — своя история и свой требовательный владелец. Участникам придется постараться, чтобы их работа понравилась не только жильцам, но и строгому жюри: экс-директору Британской высшей школы дизайна Анастасии Бутрым и главному редактору журнала Elle Decoration Алексею Дорожкину.

«Про ремонт, как красивый результат и трудоемкий процесс, есть множество программ, но в проекте ТНТ меня привлекла именно образовательная составляющая и возможность вместе с молодыми дизайнерами поговорить о насущных проблемах индустрии, сложностях и вызовах профессии, а также человеческих качествах, важных для тех, кто хочет делать «счастливые дома», а не просто красивые квартиры», — призналась Анастасия Бутрым. «Это шоу абсолютно нового формата. Здесь есть дух соревнования и есть авторитетность, которая базируется не только на личных предпочтениях профи, но и на мнении жильцов, которые оценивают качество работ», — добавил Алексей Дорожкин.

Молодых дизайнеров будут оценивать в соответствии с модой на экологичность, бережным отношением к антиквариату, вниманию к мелким деталям. И побороться есть за что — победитель шоу получит один миллион рублей.

Смотрите программу «Народный ремонт» на канале ТНТ с 29 февраля, по субботам, в 11:00.