«Профанация»: Кадони не будет новым ведущим «На самом деле»

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони опроверг появившиеся в Сети слухи о том, что он может стать новым ведущим программы «На самом деле» на Первом канале.

О том, что шоу может лишиться своего «лица», пересуды ходили давно, однако официально Дмитрий Шепелев прокомментировал свое увольнение лишь пару дней назад: он подчеркнул, что работа на канале дала ему очень многое. Впоследствии он будет вспоминать важные моменты с особым трепетом.

Сразу после этого в Сети началось активное обсуждение нового «назначенца». Так, среди прочих на пост ведущего звучали фамилии сына Спартака Мишулина Тимура Еремеева, Дианы Шурыгиной и Влада Кадони. Последний поспешил факт поступившего ему предложения официально опровергнуть.

Ведущий «Дома-2» в Instagram заявил, что предложений ему не поступало. Если же они прозвучат, уходить с телеканала ТНТ он не планирует.

«Мне даже никто не предлагал вести эту программу и никаких переговоров не ведется. Все разговоры и слухи на этот счет – профанация», — отрезал он.

Напомним, Дмитрий Шепелев вел «На самом деле» с 2017 года. В перспективе ведущий намерен развивать свой YouTube-проект, посвященный воспитанию детей.