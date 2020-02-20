«Впечатления хорошие!»: Макаревич решился послушать «Любимку» и другие хиты NILETTO

На последнем YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» встретились Андрей Макаревич и солист группы NILETTO Данил Прытков. По правилам программы, два музыканта оценивали треки молодых исполнителей. А потом их баллы сравнивали с теми, что давали обычные зрители.

Андрей Макаревич отличился необычным чутьем российской аудитории, его оценки практически всегда были близки к тем, что ставили люди. А вот автор хита «Любимка» принял усредненную позицию. Он заявил, что не имеет права судить треки других, поэтому ставил всем одинаковую оценку – пятерку.

В конце программы Галкин попросил поделиться впечатлениями друг от друга.

«Впечатления самые хорошие! Осталось послушать его песни, я этим займусь, когда домой приду», — сказал Андрей Макаревич.

На вопрос Максима Галкина о его отношении к молодым исполнителям в целом рок-музыкант ответил мудро: «Огромному количеству людей это нравится и украшает их жизнь, но я лучше поставлю Теда Джонса и Мела Льюиса».

«Мне очень была приятна эта встреча, потому что я рос отчасти на вашей музыке. Мои родители росли на вашей музыке. Уверен, что в моем творчестве есть отголоски вашей музыки», — сказал в ответ Данил.

Макаревич признался, что ему приятно это слышать.