«Хрен редьки не слаще»: Абрикосов не видит смысла в замене Шепелева на Еремеева в «На самом деле»

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram прокомментировал уход Дмитрия Шепелева в Первого канала. Как он сказал, гражданский супруг певицы Жанны Фриске выглядел в роли ведущего неубедительно. Он считает, что данному проекту ведущий вообще не нужен. Там хватает профессиональных экспертов.

Также он отметил, что вряд ли внебрачный сын актера Спартака Мишулина Тимур Еремеев сможет оживить проект.

«Еремеев не вольётся в шоу, потому что «говорящая голова» будет только отвлекать от основного действия, упускать напряжение, рассеивать интерес и мельтешить, как это делал Шепелев, к сожалению. Хрен редьки не слаще. Не вижу смысла в замене». Май Абрикосов

В конце своего поста Май Абрикосов неожиданно предложил назначить себя на должность ведущего проекта. Как он отметил, в своей жизни он испытал много лжи, грязи и клеветы и поэтому подошел бы на эту роль.