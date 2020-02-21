«Ууууууууу!»: Как снимают программу «Где логика?», и каково это – быть массовкой

А вы знали, что программы, которые идут по телевизору раз в неделю, снимают за полгода вперед?

Съемочные дни называются «пулами» и за неделю ударного труда актеры успевают записать минимум 24 серии, которые потом «раскидают» по эфирной сетке на шесть месяцев вперед.

На съемках одной программы, скажем «Где логика?», которая идет на телеканале ТНТ, задействовано почти сто человек массовки и около 80 сотрудников Comedy Club Production, отвечающих за свет, грим, наряды, звук и т.д.

Журналисты Teleprogramma.pro побывали за кулисами съемок нового сезона популярной передачи, и вот что мы там увидели.

Предъявите пропуск!

Как и многие программы, съемки интеллектуального шоу ведутся в Главкино. О, это объект с историей: здесь снимали такие фильмы, как «Притяжение», «Движение вверх», «Викинг». А еще именно на этой площадке делают Comedy Woman, «Comedy Баттл», «ТАНЦЫ», «Однажды в России», «Не спать!», «Где логика?», «Импровизация» и «Открытый микрофон».

«Подмосковный Голливуд» примечателен не только знаковыми проектами, но и внешне. На суетливую жизнь площадки взирают разноцветные колонны-исполины, от края до края площадь территории составляет 10 Га, а метраж павильонов — 21 000 квадратных метров.

Охраняется объект так, будто внутри делают не только кино, но и ядерные боеголовки. На территории с десяток КПП и вечно снующие туда-сюда охранники, которые непременно пару раз переспросят — кто вы и к кому пришли.

Даже те, кто бывают в Главкино каждый день, уверяют, что без пропуска тебя не пустят на территорию. Будь ты хоть трижды Азамат Мусагалиев. Но сегодня у известного ведущего с пропуском все в порядке, на нас тоже выписали пригласительные.

В черной-черной комнате — черные-черные люди…

Черный цвет тут правит бал. Стены, пол, потолок павильона, где проходят съемки, выкрашены в этот строгий и беспристрастный цвет.

— Чтобы не отвлекало, ничего не выделялось,- объясняют сотрудники.

По углам навалены коробки с оборудованием, сундуки с камерами, осветительные приборы. Рядом мини-кафе для персонала. Смены длятся по 12 часов и отлучаться с площадки надолго нельзя, максимум — выбежать на улицу. Обед здесь же, для экономии времени.

Напротив десяток столиков, но уже без еды. За ними полсотни человек, возбужденных и восторженных, все как на подбор в черном — это массовка.

Зрители в зале должны быть в одной цветовой гамме, чтобы камера не выхватывала ярких пятен и не отвлекала внимание от главного действа на сцене.

Кстати, массовку находят в специальных группах в соцсетях, записывают желающих, а в назначенный день и час от метро будущих зрителей забирает шаттл. С собой — бутерброды, вода и строгий запрет на любые съемки на мобильный.

Тихий гул разговора перебивает грохот музыки — за натянутой десятиметровой ширмой идут последние приготовления, техники налаживают звук, ведущий проговаривает сложные моменты.

Звездные гости могут опоздать

В среднем съемки одной программы занимают 2 часа. В день нужно успеть записать четыре мотора. Массовка меняется, кто-то уходит, кто-то приходит, но есть и фанаты, которые устраивают марафоны на весь день. Это, конечно, не у станка стоять, но дело все же не из самых простых.

На каждое шоу приглашены четверо известных гостей, а это значит — нужно «поймать» и вписать съемки в график 12 звезд в день. Пробки, накладки и статус знаменитостей дает им право иногда задерживаться.

Уже на месте гримеры «поправляют лица» гостям и ведущему, ответственные за гардероб предлагают модные образы, но обычно звезды предпочитают выходить в своей одежде.

Свет, камера, мотор…..

Час иск пробил, массовку зовут в студию. Радостные вибрации от людей в черном почти валят с ног, вот они – настоящие патриоты.

За ширмой все то, что зритель видит на экране: круглая сцена, два стола для участников, диванчики для зрителей и огромные панели-экраны, куда выводят вопросы викторины.

— Вопросы задают игрокам. Иногда они не знают, что ответить и призывно смотрят в зал – не ведитесь! Даже если знаете ответ — не подсказывайте ни за что, и с соседом не советуйтесь! – дает последние инструкции режиссер.

…и жизнерадостное «ууууууу»

Если вы думаете, что массовка просто смотрит шоу не на экране, а вживую, то заблуждаетесь. У участников куча обязанностей, например, делать громкое радостное «уууууууу», «ааааа», аплодировать и стараться не ерзать по дивану.

Если «ууууууу» получается недостаточно жизнерадостным, то фрагмент перезаписывают до тех пор, пока «ууууууу» не будет достаточно жизнерадостным и позитивным, чтобы эти эмоции дошли даже до телезрителя по ту сторону экрана. День сурка…

На площадке вспыхивают прожекторы, оглушающе звучит знакомая музыка и площадка всецело переходит во владение Азамата Мусагалиева.

Восторженнее взгляды публики прикованы к ведущему, смеяться над шутками разрешается. Азамат — профессионал своего дела и его партия записывается почти без дублей.

Кстати, шутки, которые ведущий произносит вначале и в конце программы, он читает с экрана, установленного между зрительскими диванчиками. Бороться за логику сегодня будут Анфиса Чехова, Ольга Дибцева, Михаил Стогниенко, Денис Дорохов.

— Азаматик, можно я тебя потискаю, — шутит Анфиса.

Звезда признается, что не любит накачанных мужчин, а предпочитает обычных.

— Подернутых жирком, чтобы было за что подержаться, — вкусно описывает свой идеал телеведущая. — Даже слюнки потекли! Как будто про еду, — парирует Азамат Мусагалиев, но в руки участнице не дается.

Ольга Дибцева про свой идеал предпочла промолчать, звезда «Холопа» счастливо замужем, кстати, в день премьеры фильма она родила дочку.

Что касается второй команды, то оказывается, Денис Дорохов — многодетный отец, а еще они соседи с Михаилом Стогниенко. Последний же не только играет в программе «Однажды в России», но и пишет сценарии для этого шоу.

В общем, девочки играют против мальчиков, но, увы, раскрывать подробности игры мы не имеем никакого права. Единственное, что скажем — программа к просмотру обязательна, здесь точно будет над чем посмеяться.

Шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ по понедельникам в 21:00.