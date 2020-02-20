«Сколько вам нужно секса?»: Гузеева и Сябитова вывели на откровенность участников шоу

35-летняя Елена из Нижнего Новгорода, пришедшая на «Давай поженимся!» в качестве невесты, сразу заявила, что долго терпела своего бывшего бойфренда-изменщика. Однако много раз прощала мужчину из-за его способности решать проблемы с помощью секса.

«Сколько вам нужно секса?» — поинтересовалась Лариса Гузеева. «Два раза в день надо», — ответила невеста.

Потом ведущая предположила, что с ее бойфрендом, скорее всего было что-то «феерическое», раз она несколько лет терпела его измены и побои. «Считается, что мужчина более зависим от секса, это фигня», — заметила она.

А когда появился в студии первый жених Николай, 45-летний бизнесмен из Барнаула, эстафетную палочку с любимым интимным вопросом подхватила Роза Сябитова.

«Вы очень похожи с нашей невестой в самом важном требовании – в ежедневном кувыркании в постели не по одному разу. Ладно, Ленке нашей 35 лет, но вы на 10 лет старше. У вас на это сил хватит, миленький мой?» — поинтересовалась телесваха.

«Вот он мой звездный час! Без ложной скромности скажу, что первое время буду радовать трижды в день, в дальнейшем, думаю, дважды», — с гордостью заявил житель Алтайского края.