«Смеялись так, что накачали пресс»: на ТНТ стартует новый сезон шоу «Студия СОЮЗ»

С 20 февраля на канале ТНТ стартует новый сезон шоу «Студия СОЮЗ». Создатели программы отмечают, что в ней произошло несколько изменений.

Во-первых, если раньше ведущие сами искали будущих участников, то теперь звезды выстроились в очередь, чтобы попасть в эфир. Мало того, прийти на передачу готовы даже те, кого зрители не ожидают увидеть на ТНТ.

В первом выпуске в студию попадут исполнители Клава Кока и Егор Крид. А дальше зрителей ждут встречи с Лолитой и Ольгой Бузовой, новым «Холостяком» Антоном Криворотовым, Ксенией Бородиной, Иваном Абрамовым, Нюшей, HammAli & Navai и Maruv. А в одном из выпусков ожидается массовое противостояние полов: в формате 5 на 5 сыграют артисты шоу «Женский Стендап» и Stand Up.

«Впечатления только позитивные. Мне нравится «Студия СОЮЗ» потому, что это одновременно и музыкальная программа, и комедийная. Очень угарная! Аналогов ей нет. Мне, как музыканту, певице было интересно себя попробовать в роли участника. Смеялись очень много, так, что накачали пресс», — поделилась эмоциями Клава Кока.

Напомним, «Студия СОЮЗ» — это программа, объединяющая в своем формате юмор, импровизацию и музыку. В ее эфире звучат композиции от блэк-металла до шансона, а ведущие ставят над звездными гостями беспощадные эксперименты. Участники могут попасть на экстремальное караоке или посмотреть клип, который тут же захочется развидеть. В новом сезоне создатели обещают еще больше изощренных испытаний для приглашенных знаменитостей.

Смотрите «Студия СОЮЗ» по четвергам в 21:00 на канале ТНТ.