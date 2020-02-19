«Он кормилец, он мне дал новую жизнь»: комики благодарят шоу «Comedy Баттл»

А тем временем на ТНТ идет уже 10-й сезон этой передачи.

По пятницам на канале ТНТ выходит шоу «Comedy Баттл». Даже сами создатели передачи удивлены, но это уже десятый сезон данной программы. И кроме того, что проект оказался таким долгоиграющим, он еще стал и настоящим социальным лифтом для комиков в нашей стране. Просто фабрикой про «производству» артистов комедийного жанра. Давайте вспомним самых ярких звезд, которых удалось зажечь шоу «Comedy Баттл».

Александр Бурдашев. Создав на программе свой неповторимый образ, перебрался на хорошее место в КВН. Обычно ведь бывшие кавээнщики на ТНТ приходили, а тут наоборот. Удостоился также собственного анимационного сериала на канале 2х2.

Алексей Щербаков. Один из самых востребованных стендап-комиков России и резидент YouTube-шоу «Что было дальше?». Первое его выступление было именно на сцене «Comedy Баттл».

«Я написал семь-восемь шуток на листочке. Вышел! Первый раз в жизни вообще выступал перед кем-либо, и тут — сразу жюри: Гарик Мартиросян, Гарик Харламов и Семен Слепаков, — вспоминает Алексей. — Я даже не слышал ничего, у меня было дикое сердцебиение, звон в ушах. Не преувеличиваю».

Андрей Бебуришвили. Из «Comedy Баттл» попал в Comedy Club. Ему тогда было всего 22 года. Ведущий стендап-шоу «Открытый микрофон», постоянный комик шоу «Прожарка».

«Если будешь стараться и много работать, то обязательно куда-нибудь да попадешь. Я благодарен безумно «Comedy Баттл», потому что баттл — он папа, баттл — он кормилец, он мне дал новую жизнь», — говорит Андрей.

В новой сезоне «Comedy Баттл» в каждом выпуске будут появляться специально приглашенные гости из числа выпускников шоу: Тамби Масаев и Рустам Рептилоид, Женя Синяков, Дядя Витя, Михаил Чехов и Игорь Кукота и другие. Передача выходит на ТНТ по пятницам, в 22:00.