«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Стартовали съемки многосерийного фильма «Грозный» с Маковецким и Яценко

Телеканал «Россия-1» объявляет о запуске в производство картины от создателей «Софии» и «Годунова».

Стартовали съемки многосерийного фильма «Грозный» с Маковецким и Яценко
фото: пресс-служба канала "Россия-1"

Сериал «Годунов» год назад занял топовую позицию по показам, удержав пальму лидерства среди отечественных сериалов. Вскоре был снят второй сезон исторической картины. А теперь зрителей ждет новый проект от создателя «Годунова» и Софии«. Режиссер Алексей Андрианов приступил к съемкам многосерийного фильма «Грозный». О запуске производства объявил телеканал «Россия-1».

Царь Иоанн Васильевич, Иван IV, именовавшийся Грозным — одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории. Одни считают, что он был величайшим государственным деятелем, а другие убеждены, что это был жестокий правитель и даже тиран. Но для кого-то царь был любящим мужем, а также убийцей. Не стоит забывать, что сначала Иван Грозный был ребенком, который рано потерял родителей и терпел бесконечные унижения от ближних бояр и опекунов. А впоследствии он принес своей стране победы.

сериал Грозный
На съемках многосерийного фильма «Грозный». Фото: пресс-служба канала «Россия-1»

Роль царя Ивана Васильевича в новой картине исполнят Александр Яценко, известный по фильму «Аритмия», и народный артист РФ Сергей Маковецкий. Зрителей снова ждут интересные сюжеты и красивые костюмы, которые помогут окунуться в другую эпоху.

В сериале также задействованы: Татьяна Лялина, Константин Крюков, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артем Ткаченко, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Никита Панфилов и многие другие известные актеры.

сериал Грозный 2020
На съемках многосерийного фильма «Грозный». Фото: пресс-служба канала «Россия-1»

Тэги

Александр ЯценкоИван ГрозныйКонстантин КрюковСергей МаковецкийСериал «Грозный»телеканал "Россия-1"
Loading...