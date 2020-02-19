Стартовали съемки многосерийного фильма «Грозный» с Маковецким и Яценко

Сериал «Годунов» год назад занял топовую позицию по показам, удержав пальму лидерства среди отечественных сериалов. Вскоре был снят второй сезон исторической картины. А теперь зрителей ждет новый проект от создателя «Годунова» и Софии«. Режиссер Алексей Андрианов приступил к съемкам многосерийного фильма «Грозный». О запуске производства объявил телеканал «Россия-1».

Царь Иоанн Васильевич, Иван IV, именовавшийся Грозным — одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории. Одни считают, что он был величайшим государственным деятелем, а другие убеждены, что это был жестокий правитель и даже тиран. Но для кого-то царь был любящим мужем, а также убийцей. Не стоит забывать, что сначала Иван Грозный был ребенком, который рано потерял родителей и терпел бесконечные унижения от ближних бояр и опекунов. А впоследствии он принес своей стране победы.

Роль царя Ивана Васильевича в новой картине исполнят Александр Яценко, известный по фильму «Аритмия», и народный артист РФ Сергей Маковецкий. Зрителей снова ждут интересные сюжеты и красивые костюмы, которые помогут окунуться в другую эпоху.

В сериале также задействованы: Татьяна Лялина, Константин Крюков, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Людмила Полякова, Игорь Яцко, Артем Ткаченко, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Никита Панфилов и многие другие известные актеры.