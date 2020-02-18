«Сценарий читать не стал»: Роман Полянский обрадовался возможности сняться с Екатериной Волковой

Телеканал «Домашний» любит радовать своих зрителей, поэтому решил запустить своеобразный марафон мелодрам. В ближайшие дни состоятся премьеры 4-серийных фильмов с оригинальными сюжетами о любви. Продукция «Фабрики мелодрам» будет выходить по будням в 19:00. Старт состоялся 17 февраля, а перед этим звезды новых романтических фильмов вышли в прямой эфир на платформе «Одноклассники».

Тарас Кузьмин, знакомый многим по картине «Женский доктор» объявил, что за две недели зрители смогут увидеть 10 новых кинолент. Так вышло, что благодаря работе у некоторых актеров появились семьи. Любава Грешнова и Михаил Пшеничный восемь лет назад познакомились на съемках картины «Невеста моего друга». Как рассказала актриса, партнер ей сначала не понравился, а потом у них закрутился служебный роман. А в 2017 году у пары родился сын.

Пообщались с поклонниками и Роман Полянский с Екатериной Волковой, которые снялись в фильме «Любовь лечит». Как оказалось, Роман был очень рад, когда узнал, кто станет его партнершей. По сути, благодаря ей он и снялся в новом проекте.

«Мне только сказали, что Катя будет моей партнершей, так я сразу согласился, даже сценарий читать не стал», — поделился Полянский.

К слову, для Волковой это первая съемка в мелодраме. Ранее она вела кулинарное шоу. Девушка раскрыла подробности съемок. По ее словам, приходилось работать даже в праздники.

«Вся страна отдыхала, а мы — работали. Что поделаешь, у актеров нет выходных. Я даже свой день рождения 15 января отметила на съемочной площадке, привезла ребятам вкусности», — рассказала артистка.

Увидеть линейку новых картин о любви можно в 19.00 смотрите «Фабрику мелодрам» на «Домашнем».