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Лавина грузинского юмора: рэпер L’One вернулся на шоу «Импровизация»

Зрители узнают, как любимый цвет артиста связан с Эдитой Пьехой.

Лавина грузинского юмора: рэпер L’One вернулся на шоу «Импровизация»
L’One снова готов доказать, что прекрасно сочиняет шутки на ходу. Фото: канал ТНТ.

Во вторник, 18 февраля, на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Импровизация», гостем которого станет рэпер L’One, он же Леван Горозия.

Артист уже приходил на программу два года назад и показал тогда блестящее умение импровизировать. За последние месяцы с ним произошло немало грустных событий, но чувства юмора и позитивного настроя рэпер не растерял.

В этот раз он готов обрушить на зрителей настоящую лавину грузинского юмора. L’One станет внутренним голосом актеров шоу, заставит их биться в рэп-викторине, задавая очень личные вопросы, а также станет барменом, который выслушает истории брошенных мужиков.

«Импровизация»
L’One снова доказал, что он — свой человек в «Импровизации». Фото: канал ТНТ.

Создатели программы приготовили для него очень смешную импровизацию «Громкий разговор», во время которой музыкант окажется в танке. А еще зрители узнают, какой у Левана любимый цвет. Интересно, что его предпочтение как-то связано с Эдитой Пьехой.

Добавим, что актеры шоу покажут очень необычных холостяков и страшное свидание на пиратском корабле. Смотрите передачу «Импровизация» на ТНТ 18 февраля в 21:00.

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