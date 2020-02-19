Продюсер сериала «Космос: возможные миры»: «Мы надеемся, что катастрофу на Земле еще можно остановить»

В далеком 1939 году четырехлетний американский мальчик Карл Саган попал на Всемирную выставку в Нью-Йорке. Это произвело на ребенка такое большое впечатление, что он попросил маму записать его в библиотеку, где начал запоем читать книги о звездах.

В 12 лет Карл твердо решил стать астрономом, а в 1960 году защитил докторскую диссертацию по астрофизике.

В 1980 году Саган стал ведущим и соавтором научно-популярного сериала «Космос: персональное путешествие», который получил большую популярность, а в 1989 году был обновлен.

Сериал вдохновил многих ученых и популяризаторов науки на создание других научно-популярных документальных фильмов и телешоу.

В 2014 году продюсер Энн Друян, которая была компаньоном, а потом стала и женой Сагана, выпустила второй сезон сериала под названием «Космос: пространство и время».

Ведущим проекта выступил харизматичный астрофизик из Американского музея естественной истории Нил Деграсс Тайсон, который признавался, что решил стать ученым именно благодаря Сагану. Этот сезон увидели более 135 миллионов человек по всему миру.

И вот, наконец, спустя 40 лет после выхода первого «Космоса», вдова Сагана, лауреат премии «Эмми», режиссер, продюсер и автор сценария Энн Друян выпускает третий сезон легендарного сериала.

Первый эпизод выйдет 15 марта на телеканале National Geographic, а премьера проекта для европейских журналистов прошла в середине февраля в Париже.

Вместе с Друян сериал представил Нил Деграсс Тайсон, который вновь стал ведущим проекта. Шоу включает в себя 13 эпизодов, как и первый сезон, к которому, правда, спустя девять лет после премьеры была доснята еще одна, 14-я серия, включающая в себя цитаты из телеинтервью Сагана.

«Сериал продолжает вечный поиск ответов о нас во Вселенной, исследуя жизнь на нашей планете и призывая всех вспомнить эту истину, когда мы вместе строим будущее цивилизации», — рассказал о новом проекте Тайсон.

Итак, в первой серии «Космоса: возможные миры» мы увидим того самого маленького мальчика Карла Сагана, который лежит на полу небольшой квартирки в Брайтоне и уже мечтает о далеких мирах и рисует возможную картину Вселенной. Кстати, маму Карла, Рэйчел Грубер Саган, сыграла его с Друян дочь — Саша Саган.

«Мне выпала честь 20 лет прожить вместе с Карлом Саганом. И это был самый разносторонне развитый человек из всех, что я знала. Удивительно, его скептицизм и строгий научный образ мышления никогда не мешали ему задуматься о романтике жизни, о романтике нашей Вселенной», — рассказала Друян о своем муже и о том, что вдохновило ее на создание третьего сезона.

Продюсер отметила, что именно сейчас человечество находится в ключевой точке, когда все мы можем сделать так, чтобы жизнь на Земле продолжалась.

«Подумайте о человеке как о виде, который продолжает бездумное уничтожение других видов, разрушая при этом и наше собственное будущее. Нам необходимо срочно воспитать уважение к реальности, вспомнить человеческую способность сопереживать не только другим людям, но и другим формам жизни. Именно это лучше всех удавалось Карлу», — подчеркнула Энн.

Кстати, в новом сезоне зрители познакомятся не только с астрономией и астрофизикой, но и другими науками. В частности, в сериале появится советский селекционер и генетик Николай Вавилов, роль которого исполнит Арагорн из «Властелина колец» и номинант на «Оскар» за работу в «Зеленой миле» Вигго Мортенсен.

Кроме того, в проекте заняты продюсер «Стартрека» Брэннон Брага, лауреат «Оскара» за костюмы к фильму «Черная пантера» Эмми Рут Э. Картер и автор легендарной музыки к «Форресту Гампу» (помните, под какую мелодию в начале картины к ногам взрослого Гампа падает с неба перышко?) композитор Алан Сильвестри.

«Не меньше года мы с Брэнноном Брагой из десятков ученых в различных областях науки выбирали тех, кому могли бы без стыда задать самые простые и элементарные вопросы, чтобы понять многое о жизни. А вопросов этих немало… Вы прекрасно знаете, что сейчас происходит с нашей планетой, начиная от изменения климата и заканчивая истреблением видов и уничтожением их мест обитания. Но в сериале показано: мы надеемся на то, что катастрофу на Земле все еще можно остановить», — подытожила Энн Друян.

Добавим, что Саган занимался популяризацией науки не только через телевидение. В 1980 году, вместе с выходом знаменитого сериала, была выпущена книга «Космос», которая более подробно ответила на некоторые вопросы, поднятые в телешоу.

В 2020-м традиция продолжилась: на премьере третьего сезона сериала все журналисты получили в подарок по экземпляру книги «Космос: возможные миры» авторства Энн Друян. А к 15 марта фолиант появится и в российских книжных магазинах.

Продолжение самой популярной научной франшизы на планете Земля «Космос: возможные миры» смотрите на телеканале National Geographic с 15 марта в 22.00 мск. Первый эпизод будет эксклюзивно доступен на платформе Megogo с 10 марта.