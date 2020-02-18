В новом проекте «Место под солнцем» на «Муз-ТВ» разыграют квартиру в Москве

Зрителей тоже не оставят без подарков: счастливчик получит путевку на Бали.

Появились первые подробности о новом масштабном телевизионном проекте «Место под солнцем» телеканала «Муз-ТВ». Участники будут сражаться не просто ради пиара и известности, главным призом станет квартира в Москве. О зрителях создатели шок тоже не забывают: для самого удачливого подготовлен теплый сюрприз —путевка на остров Бали.

Чтобы выиграть это сказочное путешествие, нужно будет регулярно следить за событиями шоу и собирать «слова дня», составлять из них «фразу недели» и отправлять на сайт. Не волнуйтесь, «сочинение месяца» организаторы решили не делать. Чем больше фраз будет отправлено, тем выше шансы ненадолго покинуть суровую Россию и отправиться загорать на Бали.

Сама суть проекта «Место под солнцем» довольно проста: творческие люди заселяются в виллу на райском острове, чтобы строить отношения и показать свое мастерство в различных видах соревнований. Ведущей проекта стала актриса Наталья Рудова.