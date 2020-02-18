Застрявшая в 90-х и неугодная свекровь: стали известны героини новых программ «Модного приговора»

Выслушать вердикт самого модного суда телевидения на этой неделе смогут очень разные героини. Например, директор музея Елена, которая сама стала походить на экспонат: по ее устаревшим предметам одежды можно изучать историю стиля. В свои 50 лет она — молодая мама и выбирает для выходов в свет тусклые джинсы и кофточки. Оценить преображение Елены зрители смогут уже 18 февраля.

В среду, 19 февраля, на экране — история Лидии. Ее сестра обвиняет девушку в том, что та застряла в 90-х, потому что выбирает неактуальные образы и прически. Легкомысленный образ Лидии стилисты программы полностью преобразят. Как и внешний вид героини следующей программы Светланы. В четверг ее подруга расскажет, что эпатажный стиль, который та выбирает, привлекает не тех мужчин.

«Я бы хотела, чтобы ее молодой человек видел рядом с собой не просто куколку, но и спутницу по жизни», — надеется Алла.

А в пятницу Людмила намерена преобразить свою свекровь Надежду. И хотя отношения женщин еще официально не родственные — Людмила встречается с сыном героини уже несколько лет — будущая невестка желает матери своего возлюбленного настоящего женского счастья. И уверена, что стилисты программы ей в этом помогут.