«Вы приговор себе подписали»: Хромченко предложила извиниться Иву Набиеву

Нельзя сказать, что Эвелина Хромченко сдержана в проявлениях своих эмоций на «Модном приговоре». Обычно отношение ведущей к героям программы легко читается только по одному ее взгляду, не стесняется она и в комментариях. Однако в одной из последних программ телезвезда была особенно острой на язык. Хромченко явно не понравилась позиция участника шоу Валерия Кузьмина, который привел в студию свою гражданскую супругу Татьяну.

Мужчина позиционирует себя практически как идеального и очень хочет видеть рядом с собой такую же совершенную женщину. Своей сожительнице он рекомендовал изменить линию носа, обновить прическу и макияж и переодеться в более яркие одежды. Он не скрыл, что заглядывается на привлекательных женщин, а жениться на Татьяне не собирается.

Валерий сглупил – ругая жену, он заодно прошелся по стилю Хромченко, заметив, что она одевается слишком уныло и серо. Эвелина пришла в ужас от такой наглости, справедливо заметив, что во Франции все женщины носят именно серый. А после произошедшего уже не стеснялась произносить колкости в его адрес.

Позже в студии появился звездный гость Ив Набиев, который сказал, что поддерживает Валерия в том, что его гражданской жене нужно немного измениться. Хромченко не смогла сдержать эмоций, заметив, что у ее негласного соперника объявился сотоварищ.