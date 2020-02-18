«У нее нет денег!»: Ургант «вывел на чистую воду» Волочкову

Телеведущий в рамках собственного шоу пошутил по поводу ее фотографий с банными вениками.

Иван Ургант «раскусил» Анастасию Волочкову, которая собралась судиться с Большим театром из-за пенсии. По словам балерины, она с 38 лет является пенсионеркой, а ее работодатель отказывается выплачивать положенные средства.

Ведущий «Вечернего Урганта» предложил продемонстрировать зрителям последние снимки артистки из Instagram. На них звезда позировала обнаженной, прикрывшись банными вениками.

«Видите? Пенсионерка! У нее нет денег, она прикрывается вениками. У нее не хватает денег на одежду. Слава богу, у нее есть секатор», — пошутил Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев в свою очередь поинтересовался, почему Волочкова практически на всех фотографиях сидит на шпагате.

«А что ей остается делать? Только развести ногами!» — заступился за Анастасию Ургант.

Ранее мы писали о другой шутке ведущего, в которой он сравнил Ксению Собчак и ее появление на Первом канале с коронавирусом.