«Анатомия травли»: Первый канал покажет фильм о деятельности Анатолия Собчака

19 февраля Первый канал впервые покажет фильм «Дело Собчака». Картина рассказывает о судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, причем устами его дочери Ксении — известной телеведущей, скандальной светской львицы и бывшего кандидата в президенты России.

«Это фильм не только о моем отце. Это своеобразная анатомия травли, которой подвергся невиновный человек. Это фильм о том, как любой невиновный может стать виновным. А еще для меня это своеобразное осмысление современной России — почему она такая, как сейчас, ведь она рождалась тоже тогда, в 90-е», — анонсировала картину Ксения.

В фильме можно увидеть не только ее с матерью Людмилой Нарусовой, но еще такие политические фигуры, как Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, начальник охраны Бориса Ельцина Александр Коржаков, журналист Александр Невзоров, и многих других. Владимир Путин и Дмитрий Медведев также присутствуют в картине со своими комментариями.

Проект Ксении Собчак покажут на Первом канале в среду, 19 февраля, в 22:25.