Челка из 90-х, дама-вамп и «музейный экспонат»: что покажут на этой неделе в «Модном приговоре»

Мы продолжаем публиковать традиционные анонсы выпусков популярной передачи на Первом канале «Модный приговор». Но этой неделе снова будет жарко!

Во вторник перед модным судом предстанет «музейный экспонат»

Героиня выпуска Елена занимает пост директора музея, и себя превратила в музейный экспонат. Два года назад Елена подходила к своему внешнему виду со всей строгостью и выглядела блестяще.

Но все изменилось в 50 лет с рождением ребенка… Это счастливое событие позволило Елене расслабиться, теперь она носит вместо юбок джинсы, а вместо эффектных нарядов — безликие кофточки.

Когда-то стильный и красивый гардероб Елены безнадежно устарел и совсем не обновляется. Теперь, приходя на музейные мероприятия, она выглядит старомодно. Посмотрим, как модные стилисты омолодят Елену!

В среду в «Модном приговоре» — сестры

Ольга обвиняет Лидию в том, что та застряла в образе девочки из 90-х: накрученная челка, хвост-шиньон с кудряшками и откровенные наряды.

Все это выглядит смешно и нелепо, не вызывает доверия и уважения у коллег, а у мужчин формирует представление, будто Лидия — девушка, с которой можно весело провести вечер без дальнейших обязательств.

Хотя на самом деле она – скромная, хозяйственная и давно мечтает о семье. Ольга уверена, что «Модный приговор» поможет Лидии поменять свой стиль и избавиться от эпатажного образа девочки из 90-х.

В четверг в студию «Модного приговора» придут подруги

Алла считает, что Светлана одевается слишком вульгарно и откровенно, из-за чего привлекает внимание только легкомысленных мужчин.

Светлана с подругой не согласна, она считает, что ее эпатажный стиль помогает ей строить карьеру, а что касается мужчин — то ее все устраивает. Ведь ее бойфренд моложе на 13 лет.

Аллу беспокоит судьба подруги: «Это ее маска! Этот образ прикрывал ее душевную боль, когда в жизни было много проблем. Сейчас все плохое позади, нужно перейти на новый этап. Я бы хотела, чтобы ее молодой человек видел рядом с собой не просто куколку, но и спутницу по жизни».

Смогут ли стилисты убедить Светлану, что ярко и эффектно можно выглядеть и в сдержанной одежде?

В пятницу невестка привела свекровь

В пятницу в модный суд обратилась Людмила — потенциальная невестка Надежды. Она недовольна внешним видом свекрови: начиная с тату на бровях, заканчивая безвкусными замшевыми сапогами.

Людмила и Надежда практически ровесницы, но Людмила уже несколько лет состоит в бурных отношениях с сыном Надежды, а Надежда долгое время одинока. Она не верит мужчинам, так как прошлые попытки наладить личную жизнь ее полностью разочаровали.

Мы надеемся, что стилисты, в отличие от женихов, не разочаруют свою героиню!