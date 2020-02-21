Звездочки шоу «Голос. Дети-7»: близнецы с Дальнего Востока, юный друг Киркорова и батарейка из Одинцова

Первый эпизод шоу «Голос. Дети-7» доказал: бесстрашных талантов в стране еще много. И это после скандала в прошлом сезоне!

Дети продолжают петь, стараются блеснуть талантами и верят в правдивость происходящего. «Телепрограмма» представляет тройку самых заметных новичков.

Таисия Скоморохова (8 лет, Одинцово)

Невероятно артистичная и заводная Тая из многодетной семьи занимается вокалом всего два года (подсмотрела за старшей сестрой и тоже начала петь). И хотя она даже тембр своего голоса не знает, зато музыку чувствует как народная артистка.

Ее выступление в пятом сезоне украинского «Голоса» произвело фурор — четверо наставников повернулись к малышке и скакали как на дискотеке.

Ролик с исполнением хита Тины Тернер Simply The Best набрал 1,2 млн просмотров. Вокалистка дошла до нокаутов, но выбыла. Теперь пришла попытать счастья в российской версии проекта.

«Когда я была маленькая, спрашивала маму: когда уже я так буду петь, как в телевизоре, — вспоминает девочка. — Уговаривала подать заявку на «Голос». И, как только мне исполнилось семь лет, мы сразу поехали!»

Кроме того, Тая мечтает представить Россию на детском «Евровидении» (в случае победы в шоу — запросто, помните Алису Кожикину?) и сыграть в сказочном фильме. Дома девочку зовут Позитивчиком и Энерджайзером.

Мирон Довгань (6 лет, Челябинск)

Кто смотрит Первый канал, хорошо знает этого уральского паренька. Мирон с игрушечным медведем Виви приходил в гости к Максиму Галкину на шоу «Лучше всех!» еще в три года.

Мастерски читал стихи, признался, что у него есть подруга Лера, которая станет королевой после того, как он сам станет королем, и уже тогда спел с ведущим «Самбу белого мотылька». Дальше — больше.

Довгань (к изобретателю одноименной торговой марки, живущему в Киеве Владимиру Довганю, мальчик отношения не имеет) развивал в себе вокальный талант, выступал в детской шоу-группе «Витамины» и уже через некоторое время вышел на сцену… с Филиппом Киркоровым!

Король эстрады увидел, как Мирон спел его песню «Снег» на петербургском вокальном конкурсе «Поколение Next», и был настолько тронут, что пообещал вывести мальчика на сцену, когда приедет в Челябинск с шоу «Я». Слово Филипп сдержал.

А теперь Мирон попробует вернуть должок Киркорову и Галкину и победить в детском «Голосе» после роскошного творческого аванса.

Сергей и Дмитрий Коценко (12 лет, Владивосток)

Сестры в проекте «Голос» были, подруги — тоже. Но чтобы братья-близнецы — такое впервые. Сергей и Дима не только родились в один день, они и петь начали синхронно.

Играют на барабанной установке и мечтают создать рок-группу, когда подрастут. Пока они учатся в школе, увлекаются рыбалкой и поют в свое удовольствие, причем весьма успешно.

Братья выигрывали вокальные дальневосточные конкурсы, московский фестиваль «В ритме лета» и вошли в призеры Международного фестиваля близнецов в Китае — эта поездка запомнилась им больше всего: в Моцзян-Ханийском автономном уезде городского округа Пуэр в провинции Юньнань они попили воды из колодцев-близнецов в местном парке и познакомились с кучей таких же, как они, похожих друг на друга братьев.