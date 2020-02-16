Звезда «Обыкновенного чуда» Евгения Симонова представила своего знаменитого брата

65-летняя актриса Евгения Симонова, известная по ролям в «Обыкновенном чуде» и «Афоне», представила широкой публике своего знаменитого брата. Произошло это на передаче «Привет, Андрей!».

Не многие знают, что ведущий и шеф-редактор программы «Умники и умницы» на Первом канале Юрий Вяземский родился и вырос в одной семье со знаменитой актрисой. Их папа психофизиолог, биофизик, психолог и академик Павел Васильевич Симонов – тоже личность выдающаяся. В советское время его имя знал весь ученый мир.

Оказывается, именно брат Юрий оказал прямое влияние на выбор жизненного пути Евгении Симоновой. Когда ей было всего три года он решил, что она обязательно должна стать актрисой и делал все для развития необходимых профессиональных качеств. Вместе они ставили сценки, устраивали домашние концерты, с ранних пор старший брат ходил с сестрой в театр. При этом ведущий признался, что полюбил младшую сестру не сразу. Первое время он вообще не понимал, зачем родители завели себе девочку.