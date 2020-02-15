Киркоров забыл снять ценник с пиджака в эфире «Вечернего Урганта»

Киркоров пришел на съемки «Вечернего Урганта», забыв снять бирку с нового пиджака. Народный артист России стал важным гостем праздничного выпуска вместе с Екатериной Варнавой.

Исполнитель в беседе с телеведущим начал рекламировать новые патчи, производителем которых он стал. Вместе с Ургантом Филипп примерил косметический продукт, призванный убрать усталость и сохранить молодость кожи. В какой-то момент Иван попросил Киркорова остановиться и заявил, что тот нагрянул к нему на эфир с биркой.

«Здесь вот прямо видно, что ты ценник не снял», — сказал Ургант, подергав бирку для пущей убедительности.

Практически сразу после этого к Киркорову подошли редакторы программы и помогли ему избавиться от предмета обсуждения. На просьбу же Урганта посмотреть, сколько стоит пиджак, Филипп ему отказал.

«Ты же понимаешь, что я к тебе пришел в новье? А цену ты лучше посмотришь у других произведений искусства», — резюмировал певец.