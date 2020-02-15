«Мне Ди Каприо и не нужен был»: Киркоров оправдался за отсутствие фото с Лео

Филипп Киркоров оправдался перед аудиторией за отсутствие фото с Ди Каприо после церемонии «Оскара». Ранее журналисты сразу нескольких изданий подметили, что на масштабном мероприятии знаменитый актер отказался сниматься на память с российским исполнителем и не проявлял никакого энтузиазма, пока Киркоров снимал stories.

Сам Филипп почему-то посчитал, что слух о Ди Каприо распустил Иван Ургант. Заглянув к нему на передачу, поп-король поспешил высказать ведущему все, что он думает на этот счет.

«Это ты запустил фишку, что Ди Каприо отказался со мной фотографироваться? Что за бред вообще? Как это может уместиться в голове? Я всегда фотографируюсь только с теми, с кем знаком лично. С Брэдом Питтом я знаком был, когда тот приезжал в Москву. Мне Ди Каприо, честно говоря, и не нужен был», — эмоционально заявил Киркоров.

Отдельно возмутил исполнителя и тот факт, что кто-то позволил себе написать, что место Филиппа на церемонии было «где-то под люстрой». Артист подчеркнул – он сидел в партере и готов кому угодно показать именное приглашение, в котором это указано.