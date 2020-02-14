Юлия Ахмедова поможет молодой паре решить спорный вопрос со свадьбой

14 февраля, в 20 часов на канале ТНТ стартует новое шоу «Нам надо серьезно поговорить», автором и ведущей которого стала стендап-артистка Юлия Ахмедова. Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, это будет передача, в которой юмористка будет помогать решить внутренние проблемы конкретный пар и помогать мужчинам услышать своих дам. Но, как оказалось, первый же выпуск будет наполнен невероятными событиями. С места в карьер, Ахмедова поможет молодой паре сыграть свадьбу.

больше по теме Скоро свадьба: Ольга Бузова устроила тайный девичник Певица собрала самых близких подруг в ресторане.

Героями шоу станут Оля и Ильдар. Они вместе уже 3,5 года, и молодой человек даже сделал своей возлюбленной предложение. Но это было аж 1,5 года назад! Все потому, что Оля хочет пышную свадьбу, а у Ильдара другие мысли на этот счет. Юле Ахмедовой предстоит найти железные аргументы, которые просто не оставят жениху шансов и дальше тянуть со свадьбой. Но вмешательство артистки в его отношения может прийтись герою не по душе.

«Я даже не рассматривала идею, чтобы взять фиктивные пары. Когда ты выходишь выступать и не знаешь, какая реакция тебя ждет — уйдет этот мужчина или как-то психанет, то ты получаешь определенный кайф от этого. Для меня это что-то новое», — призналась ведущая.

Добавим, что в истории со свадьбой замешаны путевка на Бали и певец Доминик Джокер. Приведет ли передача к долгожданному браку или разрушит его? Смотрите 14 февраля на канале ТНТ.