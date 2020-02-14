«МУЗ-ТВ» запустил реалити-блокбастер «Место под солнцем»

Телеканал «МУЗ-ТВ» провел премьерный показ нового проекта в жанре реалити-блокбастер «Место под солнцем». В эфире развлекательная передача должна появиться 18 февраля: на протяжении нескольких месяцев зрители смогут наблюдать междоусобную борьбу, жаркую страсть, необычное прочтение хитов и даже поцелуи. Все это будет происходить на Бали и продлится 40 серий.

Генеральный директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетьяров поспешил поблагодарить музыкальных наставников, которые согласились вести участников к победе. Некоторым из них пришлось идти на жертвы: так, Юлианна Караулова добиралась до места действия более суток, чтобы задержаться на острове полтора часа. Сама певица рассказала, что конкурсантами осталась довольна, ведь отобрались только самые талантливые ребята.

Тимур Родригез же поспешил похвастаться своей привилегированностью: ему выпало контролировать последнюю неделю проекта. Это позволило исполнителю узнать, кто из участников окажется в финале.

«У меня есть фавориты, которых, надеюсь, зрители выберут победителями. Но все участники проекта обаятельные. Я давно не наблюдал за людьми, которые, несмотря на современные реалии, настолько искренние!» — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

У участников действительно есть за что бороться: дуэт-победитель получит контракт от телеканала, а также жилплощадь в Москве.