«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

«МУЗ-ТВ» запустил реалити-блокбастер «Место под солнцем»

Музыкальными наставниками в новой программе станут Юлианна Караулова, Тимур Родригез и Gayazovs Brothers.

«МУЗ-ТВ» запустил реалити-блокбастер «Место под солнцем»
Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото: телеканал «МУЗ-ТВ»

Телеканал «МУЗ-ТВ» провел премьерный показ нового проекта в жанре реалити-блокбастер «Место под солнцем». В эфире развлекательная передача должна появиться 18 февраля: на протяжении нескольких месяцев зрители смогут наблюдать междоусобную борьбу, жаркую страсть, необычное прочтение хитов и даже поцелуи. Все это будет происходить на Бали и продлится 40 серий.

Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото
Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото: телеканал «МУЗ-ТВ»

Генеральный директор «МУЗ-ТВ» Арман Давлетьяров поспешил поблагодарить музыкальных наставников, которые согласились вести участников к победе. Некоторым из них пришлось идти на жертвы: так, Юлианна Караулова добиралась до места действия более суток, чтобы задержаться на острове полтора часа. Сама певица рассказала, что конкурсантами осталась довольна, ведь отобрались только самые талантливые ребята.

Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото
Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото: телеканал «МУЗ-ТВ»
Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото
Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото: телеканал «МУЗ-ТВ»

Тимур Родригез же поспешил похвастаться своей привилегированностью: ему выпало контролировать последнюю неделю проекта. Это позволило исполнителю узнать, кто из участников окажется в финале.

Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото
Реалити-блокбастер «Место под солнцем». Фото: телеканал «МУЗ-ТВ»

«У меня есть фавориты, которых, надеюсь, зрители выберут победителями. Но все участники проекта обаятельные. Я давно не наблюдал за людьми, которые, несмотря на современные реалии, настолько искренние!» — рассказал он порталу Teleprogramma.pro.

У участников действительно есть за что бороться: дуэт-победитель получит контракт от телеканала, а также жилплощадь в Москве.

Тэги

МУЗ-ТВНовости googleновости музыкиРеалити-шоу «Место под солнцем»Тимур РодригезЮлианна Караулова
Loading...