Комиссаров признал, что голограмма Гурченко обходится ему дороже зарплат Самбурской и Зотеевой

Телеведущий Валерий Комиссаров, который с помощью специальных технологий «оживил» актрису Людмилу Гурченко в своем новом проекте «Битва престолов» заявил, что тратит на голограмму звезды миллионы рублей. Ведущим проекта актрисе Настасьи Самбурской и блогеру Дарьи Зотеевой он платит меньше.

«Действительно, голограмма Гурченко гораздо затратнее. Ко всему прочему артистка не была оцифрована, как, к примеру, Майкл Джексон при жизни. Пришлось искать такую технологию, которая воссоздала бы ее максимально похоже, достоверно». Валерий Комиссаров

Как добавил Комиссаров, используемая в проекте нейронная сеть пока еще только входит в обиход. По словам создателя «Дома-2», он пока вообще не знает, хватит ли ему денег на весь проект. Дело в том, что нужны постоянные финансовые вливания в данное шоу. Комиссарову пообещали, что к концу года данные технологии станут дешевле. Он отметил, что «Дом-2» стоил ему намного меньше.

Как сказал Комиссаров, сегодня мало достойных ведущих на телевидении. Порой он просыпался ночью и задавал себе вопрос, кто будет вести шоу. По его мнению, у ведущих должна быть необходимая харизма, умение убеждать и вызывать доверие. Гурченко, как он отметил, была настоящей звездой российского телевидения. Он думает, что ей было бы приятно знать, что ее по-прежнему любят и ценят, сообщает «СтарХит».

Отметим, что Валерий Комиссаров получил большую известность, как создатель шоу «Дом-2». Шесть лет назад он покинул проект. Причем его попросили на выход. При этом позже он не раз негативно высказывался о новых героях проекта. По словам Комиссарова, шоу с его уходом уже не стало таким интересным. Прежде всего из-за главных героев шоу, которые по сравнению с первыми участниками оказались уже не такими яркими личностями. Кстати, сейчас в проект пытаются затянуть «старичков». К примеру, в шоу скоро должен появиться Степан Меньщиков. Даже известна его месячная зарплата на проекте — 150 тысяч рублей.