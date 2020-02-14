«Женский стендап» ответит, почему мужские компании веселее женских

В субботу, 15 февраля, зрителей ТНТ ждет новая порция трезвого женского юмора, и это не Comedy Woman. В 22:00 начнется шоу «Женский стендап», в котором дамы не боятся шутить на волнующие их темы: многодетное материнство, одиночество, поиск взаимопонимания с молодым человеком.

В новом выпуске Ирина Мягкова расскажет, почему всех женщин в баре можно условно разделить на «обиженных» и «святых». Маргарита Родина поделится секретом, как мать может отомстить дочери-подростку, а Маша Маркова — своим опытом быстрых свиданий.

Надя Джабраилова порассуждает о том, почему мужские компании веселее женских, а Зоя Яровицына — о том, почему все семейные люди рано или поздно задумываются о разводе.

Оригинальностью юмора в зале оценят гости шоу: ведущий программы «Где логика?» Азамат Мусагалиев, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, рэпер PLC (Сергей Трущев) и другие представители шоу-бизнеса.

Честный и откровенный «Женский стендап» выходит каждую субботу на канале ТНТ.