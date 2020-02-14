«Такое у нас уже есть»: Миро высказалась о новой программе с Собчак

Светский обозреватель Лена Миро в своем блоге прошлась по новой программе «Док-ток», ведущими в которой являются Ксения Собчак и Александр Гордон. По мнению блогера, шоу получилось «скучным» и в нем нет ничего нового.

«Ксения не выдумала никакой оригинальной идеи», — написала Миро.

Хорошо бы, если Собчак привнесла что-то свое, размышляет блогер. Но нет, разочарованно продолжает критик, подобное у нас уже есть, причем как на Первом канале, так и на второй кнопке пульта.

«Зачем еще один клон — неудачный клон довольно рейтинговых проектов?» — вопрошает автор. И пытается спрогнозировать будущее «Док-тока».

«Как долго продержится передача в эфире? Возможно, что до конца сезона, пока Ксюша не поймет, что сама себя просто закапывает своими эфирами», — предположила светская львица.

Напомним, программа «Док-ток» впервые вышла в эфир 10 февраля. В анонсах к шоу было заявлено, что речь в выпусках будет идти о темах, достойных экранизаций. Ведущими передачи стали Ксения Собчак и Александр Гордон. За первую дебютную неделю они подняли темы о деле сестер Хачатурян и коронавирусе.