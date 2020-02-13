Лузерам там не место: премьера шоу «Слабое звено» состоится 14 февраля

Программа «Слабое звено» впервые вышла на отечественный экран почти 20 лет назад, в 2001 году. И очень быстро завоевала популярность у зрителей. Еще бы, подобного формата, где ведущая – подчеркнуто стервозная дама – до этого еще не было. Мария Киселева свою роль надменного обвинителя блестяще исполняла в течение пяти лет. А потом у Первого канала закончилась лицензия, и шоу ушло в историю. Однако, 14 февраля оно возвращается после перезагрузки. Вернется и Мария Киселева, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Она призналась, что согласилась войти в ту же воду второй раз с большим удовольствием:

«Когда раздался звонок, поймала себя на мысли, что знала — так и будет. Мне эта программа всегда нравилась, она отличается от всех остальных. Мне кажется, в ней есть особый шарм, стержень», — вспоминает Киселева.

На вопрос КП.ру, что ждет телезрителей в обновленном «Слабом звене», ведущая ответила, что добавится юмор и ряд моментов, которые прежде сложно было бы представить:

«Я, например, не помню ни одной программы, где у меня была бы улыбка. А здесь она будет — теперь она позволительна. Другой вопрос, что она может не всем понравиться», — заинтриговала телезвезда.

Шоу «Слабое звено» будет выходить на телеканале «Мир» по пятницам в 19-15. Премьера передачи состоится в День Святого Валентина.