«Вернувшиеся»: близкие нашли девочку из Томска спустя 16 лет после пропажи

В современном мире не сложно пропасть. Сложнее всего в таких ситуациях родственникам, которым приходится искать человека буквально по всему свету. Однако порой случаются чудеса. Так произошло и в канун этого Нового года. Семья из Томска в 2003 году потеряла девочку Юлю. Она отправилась в магазин за семечками и не вернулась. Как рассказали близкие, у нее были трудности развития, поэтому в 22 года она выглядела как ребенок и имела проблемы с памятью. Обычно ее быстро находили, но на этот раз, прошерстив весь район с полицией, никаких следов Юли не было обнаружено.

Как позже выяснилось, девушка каким-то невероятным образом преодолела 500 км в легкой одежде, хотя на дворе был сентябрь. Ее обнаружили в Красноярске у витрины магазина, рядом с вокзалом. Тогда хрупкая девочка смогла назвать только свое имя. Правоохранительные органы не смогли установить ее происхождение.

Напуганную девочку поместили в психоневрологический интернат, где она провела 16 лет. Лишь недавно о Юле случайно узнали в организации «Поиск пропавших детей». В феврале 2019 года в СМИ и соцсетях разместили свежую ориентировку на Юлю, а под Новый год удалось найти ее близких.

«Мы смогли установить контактный телефон одной из ее сестер, Нелли. Позвонили ей и спросили, не разыскивает ли она своих родственников. Кого конкретно, не говорили… И дальше с разрешения врача медицинской организации я соединила их по телефону с Юлей», — рассказала начальник отдела по работе с гражданами РФ Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю Наталья Ступина.

Вскоре девочка смогла вспомнить свою фамилию — Семенова — а также назвала имена сестер и братьев. Именно это помогло найти ее родных. Сестра Нелли не стала скрывать, что расплакалась, когда ей сообщили об обнаружении сестренки. Известия о ее нахождении мать так и не дождалась, скончавшись в 2017 году. Но она до последнего верила, что Юля жива, и не выписывала ее из квартиры, а в день ее рождения семья всегда садилась за стол пить чай с тортом.

«Она нас узнала, и мы её, конечно, тоже. Было очень радостно, что мы наконец-то встретились, что наша Юля нашлась! Я ее спросила: «Юля, поедем домой?» И она ответила: «Да!» Она радовалась, смеялась и рассказывала, что ей не нравилось в интернате и она плакала, потому что мы долго за ней не приезжали«, — вспомнила другая сестра Юли Екатерина.

Отметим, что каждый день в России без вести пропадают 300 человек, и далеко не всем из них суждено вернуться назад. О том, что делать в такой ситуации, как помочь людям, став волонтером, можно узнать, посмотрев проект «Вернувшиеся», созданный совместно с руководителями и добровольцами крупнейших в стране поисково-спасательных отрядов.

А 14 февраля в 15:00 шоу «Вернувшиеся» на ТВ-3 расскажет историю Юлии из Томска.