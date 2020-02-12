Алла Михеева станцевала с Шварценеггером и разделила жизнь на «до» и после»

Ведущая пробует себя в новой программе на Первом канале под названием «Dance Революция».

Звезда «Вечернего Урганта» Алла Михеева в интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, какую роль в ее жизни играет танец, раскрыла тонкости нового шоу на Первом канале и вспомнила о «медляке» с Арнольдом Шварценеггером, который разделил ее жизнь на «до» и после».

Редкая женщина может похвастаться танцем с великим Арни, а в России и вовсе их днем с огнем не сыщешь. А вот хохотушке-Аллочке повезло. Однажды бессменный ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант ушел в отпуск, и Михееву попросили провести интервью с Шварценеггером вместо него. Слово за слово и Алла сама не поняла, как оказалась в объятиях голливудской звезды, кружась с ним в танце.

«После него я очень многим отказывала в медленном танце, аргументируя тем, что последний раз танцевала с Арнольдом», — призналась Алла.

Недавно девушка влилась в мир танцев на профессиональном уровне, став ведущей программы «Dance Революция» на Первом канале. Компанию звезде составили Алла Сигалова, Вера Брежнева и Сергей Полунин, которые вошли в состав жюри. В проекте соревнуются танцоры различных направлений, лучшие в своем стиле.