Бывшая девушка Григорьева-Апполонова считает враньем существование внебрачного сына

Бывшая девушка солиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова Ольга Вайсберг так же, как и сам певец, отрицает факт существования внебрачного сына у артиста. История отношений певца и бывшего менеджера музыкального коллектива Олеси Сазыкиной обсуждалась в эфире вторничного «Пусть говорят». Вайсберг на правах приглашенной гостьи рассказала, что знакома с Григорьевым-Аполлоновым более 40 лет. Зная Андрея, она уверенно может говорить – если бы мальчик действительно был сыном певца, артист никогда бы от него не отказался.

«Я знаю этого человека во всех ракурсах. Если бы даже такая ситуация произошла, то мы достаточно близки с ним, и мы бы точно знали. Я узнала только тогда, когда в интернете стали появляться нелицеприятные вещи. Поэтому не верю, это неправда», — заявила она.

Вайсберг поведала, что как и Сазыкина, была влюблена в Григорьева-Апполонова в свое время, однако ни к чему серьезному эти отношения так и не привели. Не влюбиться в Андрея было невозможно, отмечает она – он всегда был очаровательным. Ольга также подчеркнула – несмотря на всю обаятельность певца, за все 50 лет жизни Апполонова ни одна девушка не предъявляла ему детей.