«Док-ток»: звезды шоу-бизнеса не смотрели новое шоу Собчак и Гордона

В тот момент, когда весь мир давно понимает, что правило о том, что «все новое — это хорошо забытое старое», особенно подходит к телепроектам, идеи которых заимствуются в США, на Первом канале выходит «Док-ток». Ксения Собчак и Александр Гордон стали первыми ведущими нового шоу, которое позиционируется не иначе как новый жанр. Однако зрители задумку не оценили, а первый выпуск получил огромное число негатива в комментариях в различных соцсетях. Многие отметили, что досматривать проект до конца не было никакого желания, а передача по сути своей не несет смысла и просто бесполезна для зрителя.

Мнение простых зрителей понятно, а что думают звезды российского шоу-бизнеса? Портал Teleprogramma.pro решил узнать у известных персон мнение относительно новой программы. Выяснилась довольно удручающая тенденция: почти все опрошенные признались, что не видели шоу или даже не в курсе его существования. Например, Лариса Вербицкая сослалась на напряженный график работы и отсутствие свободного времени, Михаил Ширвиндт также проект не смотрел, но уверен, что на Первом канале не может быть ничего принципиально нового, а Елена Ханга сравнила Гордона и Собчак со льдом и пламенем.