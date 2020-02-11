«Надежда на редакторов Первого канала»: звезды о новом шоу Собчак и Гордона

На Первом канале вышло новое шоу – «Док-ток». Его ведущие – Ксения Собчак и Александр Гордон – позиционируют его как нечто совершенно новое: «Док-ток – новый жанр, который позволяет нам видеть глубже».

Надо сказать, уже самый первый выпуск, посвященный истории сестер Хачатурян, вызвал горячие отклики зрителей, причем по большей части – негативные.

В Сети можно найти немало отзывов вроде таких: «Я посмотрела полчаса и переключила… Было желание переключить сразу, но хотелось понять – «новый формат» — это о чем?», «Совершенно бесполезная передача!», «Разочарована на 100%», «Испортили людям вечер, зачем нам смотреть этот кошмар?»…

А что думают об этой программе другие успешные и опытные журналисты и ведущие?

Елена Ханга: «Мы посмотрим, горят ли глаза у Ксении!»

«Я не видела шоу, — призналась Елена Ханга. — Хочу посмотреть… Меня интересует другое – как они вместе работают, Гордон и Собчак? Лед и пламя.

Я знаю Гордона 30 лет, и мне кажется, что он долго не вытерпит. А насчет «нового слова в журналистике»… Ну какое оно новое? Каневский ведет передачу, как она называется – «Следствие вели»? Там тоже реконструкция преступлений. Они этим занимаются лет 15 уже. И Каневский делает это очень успешно.

Это нельзя назвать новым жанром, это, скорее, синтез старых жанров».

Мы спросили Елену Хангу, как, по ее мнению, понравится ли шоу зрителю?

«Все зависит от того, понравится ли ведущий, — ответила она. — У Андрея Малахова, например, харизма, к которой люди привыкли, и он им симпатичен. Поэтому нельзя списывать со счетов личные симпатии к Гордону и к Ксении.

Вообще для успеха ток-шоу важны несколько составляющих. Во-первых, профессионализм редакторов: если редакторы находят интересных героев, то даже плохой ведущий не испортит передачу. Я не сомневаюсь в профессионализме редакторов Первого канала.

Вторая составляющая – это харизма ведущих. Я думаю, что Ксения очень опытная в этом смысле, она совсем не новичок. Она умеет понравиться, она знает, как понравиться…

А вообще, главное – это чтобы у ведущих был блеск в глазах. Есть такие ведущие, не буду называть имен, которым скучно, неинтересно шоу, которое они ведут. Кайф от того, что ты общаешься, и от того, что тебе интересны эти истории, — вот это зажигает глаза. Мы посмотрим, горят ли глаза у Ксении!».

Валдис Пельш: «Обязательно посмотрю»

«К сожалению, пока не видел, — ответил нашему корреспонденту Валдис Пельш. — Если это «новое слово в журналистике», то посмотрю.

Пока воздержусь от комментариев, потому что не видел, и не берусь судить, может, это действительно новое слово. Обязательно посмотрю и поделюсь своими впечатлениями».

Михаил Ширвиндт: «На Первом канале не может быть ничего принципиально нового»

«Не могу пока ничего комментировать, потому что я не видел шоу, — признался популярный ведущий Михаил Ширвиндт. — Но считаю, что на Первом канале не может быть ничего принципиально нового».

Лариса Вербицкая: «Вряд ли посмотрю…»

Не удалось оценить новое ток-шоу и Ларисе Вербицкой:

«К сожалению, не видела и вряд ли в ближайшее время посмотрю. У меня очень напряженный график…».

А вы смотрели шоу «Док-ток»? Считаете ли вы, что это действительно «новое слово в журналистике»?