«И это новый формат?! Какая чушь!»: зрители раскритиковали шоу Собчак на Первом

Вечером 10 февраля на Первом канале вышел дебютный выпуск шоу «Док-Ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном. Напомним, создатели программы обещали, что это будет новый формат, еще не представленный на телевидении. Передача призвана воссоздавать резонансные события, чтобы представить новый взгляд на них, в том числе и от опытных ведущих.

Первый выпуск посвятили делу сестер Хачатурян, которые признались в убийстве собственного отца-тирана. На шоу пришли мать сестер и их старший брат, вместе с ними телевизионщики реконструировали сложные взаимоотношения скандальной семьи. Это была лишь первая часть обсуждения данной проблемы, в следующих программах «Док-Ток» Собчак и Гордон еще вернутся к ней.

Шоу стартовало, однако зрители в соцсетях негодуют. В паблике Первого канала ВКонтакте появилось очень много критических комментариев: люди не понимают, какими такими новшествами формата гордится передача, и почему им в очередной раз пересказывают дело сестер Хачатурян, которое уже обсудили на ток-шоу со всех сторон. Многие отмечают, что переключили канал через несколько минут просмотра.

«Какая чушь! С одной помойки на другую вытащили старые, протухшие истории! И это новый формат?! — пишет зрительница Анна Банина. «В чем новизна? В чем соль этого шоу? Тему уже перемусолили все каналы. Я посмотрела полчаса и переключила. Хотя было желание переключить сразу, но хотелось понять «новый формат», — поделилась впечатлениями Ирина Захарова. «Почему на ночь глядя мы должны это смотреть? Сколько можно? Это вообще кому-то интересно?» — негодует Светлана Рябцева.

Сложно сказать, сколько телешоу на центральных каналах вышло про трагедию в семье Хачатурян. По запросу в YouTube сразу же выдается 30 полновесных программ вечернего эфира. Смогла ли Ксения Собчак как-то по новому раскрыть эту тему, или к подобным история вообще не стоит возвращаться: поделитесь своим мнением в комментариях.