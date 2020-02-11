«Я устал жить с мужиком!»: что покажут в «Модном приговоре» на этой неделе

С 11 по 14 февраля в «Модном приговоре» на Первом канале нас ждет много интересных историй.

По просьбам телезрителей, мы продолжаем рассказывать, что покажут в популярной передаче на Первом канале «Модный приговор» на этой неделе. Все истории – жизненные, возможно, многие узнают в них себя же…

Во вторник в «Модном приговоре непростая история

Бабушка Наталья переживает за свою взрослую дочь Екатерину, которая после рождения второго ребенка совсем позабыла о том, что она женщина. Екатерина одинока, а ребенку поставили диагноз ДЦП, вот она и ушла с головой в воспитание и реабилитацию малыша.

О том, чтобы устроить личную жизнь, даже не думает и не хочет предпринимать попыток познакомиться с кем-то.

«Мне стыдно тратить деньги на себя», — признается Екатерина. Бабушка Наталья не желает, чтобы дочь ставила на себе крест, и очень надеется, что «Модный приговор» поможет Екатерине снова почувствовать себя женщиной красивой и желанной.

В этом же выпуске в рубрике «Модные советы» парикмахер с мировым именем, звездный стилист и модельер по прическам Дмитрий Винокуров расскажет, в какой оттенок в этом году следует краситься блондинкам.

В среду перед Модным судом предстанет мужественная Вероника

Полгода назад она переехала в Москву, оставив мужа в Нижнем Новгороде. А супруг совсем не спешит приезжать к любимой. Раньше мужчина дарил подарки, цветы, осыпал комплиментами, а недавно вдруг заявил:

«Я устал жить с мужиком!» Вероника не знает, как ей быть, ведь она профессиональная спортсменка, мастер спорта по рукопашному бою, поэтому вся ее жизнь – это бесконечные тренировки. Ее гардероб полностью составлен из спортивных вещей, там нет места каблукам, юбкам и платьям.

«Как я могу совместить свою деятельность, свой образ жизни и платья? Заслуженный мастер спорта по всем видам спорта, где раздают люлей!» – оправдывается Вероника. Она и сама не понимает, что происходит у неё с мужем. Смогут ли стилисты «Модного» показать Веронике её женственную сторону? Смотрите 12 февраля.

В День святого Валентина на «Модный приговор» придет влюбленная пара

Сергей – неформал, который хотел бы рядом с собой видеть девушку яркую и экстравагантную. Однако любовь коварна, и его чувства внезапно вспыхнули к обычной замужней женщине с тремя детьми! Сергея не устраивает, что его возлюбленная Наталия прячет себя во все серое, неприметное, только потому, что ее бывший муж был ревнивцем, и за 9 лет совместной жизни превратил ее из роковой красотки в «типичную колхозницу». Наталия рассказывала:

«Появление Сергея в моей жизни стало глотком свежего воздуха!» Он стал не только любящим мужем, но и примерным отцом для ее детей. Только поэтому она согласилась пойти на изменения и распрощаться, наконец, со своим прошлым: опытом и гардеробом.

Ведущие были поражены, насколько доброжелательным и ответственным оказался Сергей, несмотря на свой эпатажный образ. Эвелина Хромченко отметила, что Наталия и ее возлюбленный дополняют друг друга и вместе выглядят гармонично. Героиня неоднозначно отреагировала на преображение в комнате стилистов, но назвала участие в программе первым шагом к тому, чтобы избавиться от страхов и комплексов.