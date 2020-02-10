Смешной камбэк: на «ТНТ» возвращаются кинокомедии

Впервые на ТВ выйдет кинолента «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел - 2»

Главный развлекательный телеканал страны «ТНТ» анонсировал возвращение доброй традиции — субботние трансляции комедийных фильмов. Совсем скоро зрители смогут увидеть лучшие отечественные юмористические ленты, которые в кинопрокате пользовались большой популярностью.

«Девушки бывают разные», «Громкая связь», «Я худею», «Жених», «Трезвый водитель», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел — 2» — эти и многие другие картины на телеканале будут идти по субботам в 21.00.

В основе блока «ТНТ-комедии» — забавные молодежные, любовные, приключенческие и многие другие фильмы с известными отечественными актерами. Например, главные роли во многих успешных комедиях, которые будут показаны на «ТНТ», исполнили Михаил Галустян, Александр Ревва, Михаил Боярский, Александра Бортич, Дмитрий Нагиев, Ирина Горбачева и еще целая плеяда российских звезд кино.