Сергей Брилев: «Когда впервые попал в Антарктиду, показывал там кино»

Журналист телеканала «Россия», писатель, глава института Беринга — Беллинсгаузена, а с недавних пор еще и президент Ассоциации «Глобальная энергия» стал гостем совместной программы Радио «КП» (97,2 FM) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» . Разумеется, разговор шел о дальних странствиях, которых в активе Брилева, мягко говоря, немало.

Мечта о Байкале

— Сергей, можно сказать, вы путешествуете с самого рождения…

— Не совсем — всего лишь с полутора лет. Хотя первый перелет стал сразу трансатлантическим, из Гаваны в родную Москву. Я родился на Кубе, где работали родители в «Авиаэкспорте». Но с тех пор действительно много где побывал…

— Если по крайним точкам прикинуть, то где?

— Давайте попробуем… Значит, так! Крайний север — Шпицберген или Аляска. Крайний юг — это Антарктида, где мы только что поставили памятник Беллинсгаузену… Крайняя западная точка — Алеутские острова, куда заходила в 1942 году советская подлодка С-56. Мы снимали документальный фильм про эту удивительную историю. Самая восточная — наверное, Курилы.

— А существуют места, где вы еще не побывали?

— К сожалению, я пока ни разу в жизни не был на Байкале. Но мечтаю. Еще с момента работы в «Комсомолке».

— Это же было в самом начале 90-х…

— Да, причем меня и еще несколько ребят взяли в нарушение всех законов — мы были студентами дневных отделений, а учиться и работать одновременно почему-то было запрещено. У меня начались очень интересные командировки. Одна из первых — на Байконур. Потом — в Ораниенбаум, в отряд подводных работ особого назначения. Потом была поездка на уже позабытый совершенно первый майдан в Киеве 1992 года…

— К чему любовь больше осталась — к газетной работе или телевизионной?

— Отвечу цифрами. Количество знаков одной полосы широкоформатной газеты равно количеству знаков, что помещаются в вечерний выпуск новостей. Однако на телевидении мы все это умножаем на три, потому что присутствуют еще картинка и звук. Плюс интонация, которую ты добавляешь… Трудно сказать, что нравится больше… Да все нравится! Когда-то журналистика разделилась на радийную, печатную и телевизионную. А сейчас все больше мультимедиа. У меня как раз была такая многоходовка с Антарктидой. Там были и сюжеты, и мини-документальный фильм, и газетная колонка, и большие статьи, которые я делал на сайт нашего института, и семинар на форуме в Петербурге…

— А в Антарктиде что конкретно делали?

— Когда впервые туда попал пять лет назад, то кино показывал… Серьезно! Предыстория такая: к 70-летию Победы мы делали серию мероприятий в Латинской Америке (предвосхищая вопрос, отвечу: мало кто знает, что латиноамериканцы тоже воевали против фашистов). Кроме всего прочего, показывали фильм «Сталинград». Добрались до Чили, а оттуда рукой подать до Антарктиды. Так мы оказались на базе «Беллинсгаузен», что на острове Ватерлоо, или Кинг Джордж. Место там примечательное — кроме России, базы держат Китай, Корея, Польша, Уругвай, Чили, Бразилия, Аргентина… И вот идем мы мимо чилийской базы, и стоит там памятник: «Кто такой?» Мне говорят: выдающийся человек, он первым осуществил авиаперелет в Антарктиду. Я говорю: «А где Беллинсгаузен, который первым все это увидел?» Мне говорят: «А нету». Тогда я понял, что костьми лягу, но поставлю там памятник великому русскому мореплавателю. Вот во время недавнего визита в Антарктиду и поставили. Пять лет собирали деньги, готовились.

«Глобальное потепление — хитрая история»

— Что больше всего поразило на шестом континенте?

— То, что в местах, где 5 лет назад я шел через двухметровые сугробы, теперь вообще нет снега.

— То есть глобальное потепление — все-таки не миф?

— Тут хитрая история. Вот так смотришь — и прямо для Греты Тунберг готовые фотографии: было — стало. Но при этом на всех соседних холмах, как говорят гляциологи, лед, наоборот, вырос — мудрая природа компенсирует в другом месте. Но экологические проблемы преуменьшать я не собираюсь. Что касается энергетики: она должна быть чистая (не важно какая — традиционная, основанная на угле, газе, нефти, или нетрадиционная)… Эти вещи меня всегда интересовали. Я был на многих нефтяных, угольных месторождениях, в шахты лазал. И мне поступило предложение возглавить Ассоциацию «Глобальная энергия», которая вручает премию за выдающиеся открытия в области энергетики.

— Это та, которую называют «Русский Нобель»?

— Совершенно верно. Причем ее получали лауреаты и самой Нобелевки. Она существует с начала века и ежегодно вручается, но ей немного не хватает пиара. Это, очевидно, одна из причин, почему меня позвали. Надо расширить ее географию, чтобы не только Штаты, Европа, Китай, Россия, но и развивающийся мир принимал в ней участие. И плюс чуть-чуть приблизить премию к россиянам.

— Вернемся в Антарктиду. Этот континент считался самым чистым. До сих пор там нет гор мусора?

— Нет. Честь и хвала тем, кто подписал в 59-м году Антарктический договор. Он заморозил территориальные претензии, он объявил Антарктиду зоной мира, сотрудничества и природоохраны. Правда, поползновения на суверенитет идут. У чилийцев на соседней с «Беллинсгаузеном» станции «Фрей» есть не только часовня, банк, но и школа даже. Официально это поселок, где проводят выборы, дети рождаются — одно время специально посылали семьи военных с беременными женщинами. И чилийцы не ставят въездные визы тем, кто через Чили в Антарктиду летит, — считают, что это их земля.

— Ну ясно — государства локтями толкаются, а полярники?

— Вот взаимоотношения между станциями близки к идеалу. Даже когда в Чили была диктатура и прервались всякие отношения с СССР, Пиночет, прилетев в Антарктиду на инспекцию баз, к кому зашел в гости? К советским полярникам! Наши руку диктатору, конечно, не жали, но чилийцам всегда помогали. Так что Антарктида действительно создает такое братство, может быть, вынужденное.

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