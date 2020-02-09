Скандальная эскорт-модель продержалась на шоу «Последний герой» один день

Своеобразный рекорд поставила скандально известная модель Настя Рыбка на шоу «Последний герой. Зрители против звёзд». Девушка продержалась на проекте ровно одну ночь, после чего решила покинуть его навсегда. Казалось бы, после года в тайской тюрьме, что сможет сломать девушку, как нужно довести ее до того, чтобы она решилась бросить экзотический остров? Как выяснилось, ответ прост, звезде не понравилось, что с ней не разговаривают.

В первом выпуске участники племени звезд выиграли испытание и в качестве награды выбрали пополнение своей команды, вот только они не знали, что организаторы подготовили секретную Рыбку. Сразу же после появления девушки команда впала в ступор, некоторые участники просто отказывались с ней общаться, так как посчитали, что слава эскорт-модели у Насти — это не то, к чему нужно приближаться. В итоге модель ночевала отдельно от остальной команды, а на следующее утро мужчины просто заявили, что отказываются жить на одном острове с девушкой. Рыбке предложили сменить команду, но девушка поступила проще и покинула проект.

Напомним, перед началом шоу Настя смело заявляла, что красивых с проекта не выгоняют, так что ей бояться нечего. В итоге оказалась права и ушла сама.