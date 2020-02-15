Наталья Рудова: «Меня любовь всегда только вдохновляла»

Актриса Наталья Рудова стала ведущей реалити-шоу «Место под солнцем» («МУЗ-ТВ»). В связи с этим ярким событием «Телепрограмма» расспросила актрису о тарантулах, Пахтакоре и любви.

— Чем этот проект стал для вас: привычной работой, приятным отдыхом, тем, по чему вы скучаете, или, может, долгожданным отпуском?

— Этот проект для меня работа. И ничего, кроме работы. Ни о каком отдыхе речи быть не могло. Мы работали без выходных, постоянно. Это было сложно. Людям, которые работают на такой жаре (средняя температура на индонезийском острове Бали — плюс 32 градуса. — Ред.), всегда очень тяжко. И как бы красиво это ни выглядело в соцсетях, в реальности это смотрится совершенно иначе. Я за позитив, жаловаться не люблю. Поэтому, если у меня в жизни и происходят неприятные вещи, не стану преподносить их в угоду публике. Я сейчас не про «Место под солнцем», а вообще. А этот проект был классным опытом — большой, красивый, с невероятными приключениями! Он стал серьезным испытанием как для меня, так и для участников, вообще для большинства людей, которые работали в проекте.

— Какие главные искушения лично для вас таит Бали?

— Не могу сказать. Остров как остров. С красивыми локациями.

— Как бы вы ответили на вопрос: карьера или любовь?

— Такой выбор я никогда не делала и не буду делать. Я абсолютно уверена в том, что любовь и есть движущая сила по жизни. Это происходит в любой сфере. Тем более в карьере. Меня любовь всегда только вдохновляла.

— За счет чего удается сохранять форму, пребывая на съемках проекта в экзотических местах?

— Я всегда ограничиваю себя. Это в моей жизни происходит на постоянной основе, потому что я — человек, склонный к набору веса. И поэтому всегда стараюсь придерживаться правильного питания.

— Какое самое неприятное воспоминание связано с Бали? Укус тарантула, нападение кобры или навязчивого поклонника…

— Вспомнить не могу, но вообще самое неприятное, что может случиться на любом острове, — это заболеть. В новогодние каникулы я была на Бали и по-настоящему заболела. Было тяжело: чихала, не дышал нос, болело горло. Это всегда очень неприятно — болеть в отпуске.

— Чего, на ваш взгляд, не должна позволять себе девушка, мечтающая построить любовь?

— Человек может позволить себе все что хочет. Хочешь любви — делай, что велит тебе сердце.

— Как справляетесь, если видите обидные и неадекватные комментарии в соцсетях?

— Никак с этим не справляюсь. Люди, которые мне пишут гадости, разговаривают сами с собой. Потому что, как правило, у кого что болит, тот о том и говорит. Никакого отношения ко мне это не имеет. Потому что никто из них меня не знает. Как с этим справляться? Блокировать аккаунты, изолировать. По сути, такие комментарии меня никак не трогают. И их авторы, естественно, для меня не авторитет.

— Вы родились в Пахтакоре. Часто удается бывать там?

— Я только родилась в этом городе, никогда там не жила. Там когда-то жила моя бабушка, а летом примерно на месяц я к ней приезжала. Выросла я на Каспийском море в городе Актау, поэтому обожаю море и океан. Это неотъемлемая часть моей жизни, без воды жизни не представляю. Моя любовь и страсть — Актау, который я очень люблю.

— Какой ваш поступок видится на расстоянии неуместным?

— Не могу сказать. Потому что я человек с головой и никогда не жалею о том, что сделала. Жалею скорее о том, чего я не сделала. Это мой девиз по жизни: лучше жалеть о том, что ты сделала, чем о том, чего не сделала и уже не сделаешь. Так что взвешиваю и совершаю поступки. Чего об этом жалеть? Все классно. Сделала — и хорошо. Идем дальше.

— Какое событие, высказывание или действие за последнее время потрясло вас сильнее всего?

— Можно вспомнить о Юйлине, где едят собак (фестиваль поедания собак проходит каждый год в китайском городе Юйлин. — Ред.). Это уроды, которых нельзя назвать людьми. Меня это не просто потрясло, меня шокировало, что такое в принципе возможно в цивилизованном мире. Лично мне непонятно, почему весь мир молчит и ничего не делает, чтобы это остановить. Наверное, это сильнее всего потрясло меня. Каждый год кидаю кучу информации об этом и призываю людей подписывать петиции, прошу общественность реагировать и транслировать идеи по этому поводу, но пока результата нет. Однако я не перестану этого делать, потому что этот фестиваль надо остановить любой ценой. Я так считаю.