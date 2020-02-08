«У дочери мозги сошли с рельсов»: Распутина высказалась о скандале в семье Успенской

Певица считает, что ее коллега переживает трагедию. Об этом и многом другом она рассказала на ток-шоу.

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен Ларисе Рубальской. Гости в студии исполняли песни, которые написала поэтесса, и вспоминали забавные истории из жизни. Пришла и Маша Распутина, которая зажигательно выступила с хитом «Хожу от дома к дому». В какой-то момент она обняла Бари Алибасова, а потом притянула к себе Андрея Малахова, который стал вместе с ней зажигательно танцевать. Как потом выяснилось, за годы работы на сцене артистка не раз «кружилась» с мужчинами.

По словам Распуниной, ей в свое время позвонил Аркадий Укупник и предложил эту песню. Когда он напел слова Рубальской, то певица пришла в восторг.

«Я говорю: „Боже, это же моя ситуация в жизни!“ В юности, когда мне было 16 лет, когда я влюбилась сразу в двух парней. Один был красивый и умный, а другой симпатичный и умный. Ну, как ты ( указала на Малахова)! И я так и не знала, кому отдать предпочтения, вот так и мучалась», — рассказала артистка.

Поклонники в студии рассмеялись, когда Маша шлепнула телеведущего ладошкой по щеке. После этого были показаны архивные кадры, на которых певица запечатлена молодой. Тогда она призналась, что до 4 класса в школе была очень тихим ребенком. Даже учителя не замечали будущую звезду и считали, что она нездорова. «Все тихони с детства потом становятся буйными. Вот меня видите? Все! Главное родится нужным для себя, бога и для страны», — отметила Распутина.

Во время обсуждений в студии ведущий вспомнил, что недавно наделала много шумихи дочка Рапспутиной Мария, которая выросла и стала красавицей. «Как она выросла! Я то помню ее совсем маленькой. Маша, Маша, а она выросла и уже в МГИМО. Ты посмотри, какая красота выросла», — восхитился Малахов. «Ну зачем, красоту пока надо скрывать», — заявила певица. После этого на экранах были показаны фото дочери артистки в бикини.«Откуда эти снимки у вас? Так! Малахов!»,- возмутилась Распутина. «Твой удар я помню! Не надо», — шутливо ответил он.

После этого телеведущий поинтересовался, что певица думает о ситуации в семье Любови Успенской, которая недавно поругалась с дочкой Татьяной. Девушка тайком от матери пришла на ток-шоу и обвинила ее в жестоком обращении. Сама артистка пояснила, что ее наследница нездорова после аварии. Помириться они не смогли, Татьяна уехала в США к отцу.