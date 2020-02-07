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Я не боюсь испытаний: блогер Эрик Давидыч станет участником шоу «Последний герой»

Как выяснилось, мужчине не впервой рисковать жизнью.

Я не боюсь испытаний: блогер Эрик Давидыч станет участником шоу «Последний герой»
Блогер Эрик Давидыч. Фото: Инстаграм

Совсем скоро телеканал ТВ-3 представит новый сезон полюбившегося зрителям проекта «Последний герой». На этот раз команда зрителей выступит против звезд телеэкрана и постарается доказать, что сила в нашей стране есть не только у представителей шоу-бизнеса.

Портал Teleprogramma.pro уже выяснил, что организаторы заготовили несколько сюрпризов. Прежде всего в городах, откуда родом участники проекта, будут гореть факелы и когда они потухнут, все сразу поймут, что их земляк не выдержал испытаний. Также мы уже раскрыли личность приглашенной звезды, ей оказалась Настя Рыбка, скандально известная модель.

Еще один из «звездных» участников, блогер Эрик Давидыч ответил на несколько вопросов портала Teleprogramma.pro. Прежде всего выяснилось, что у мужчины сахарный диабет, но он все равно намерен рискнуть и дойти до финала. Но звезде не привыкать к экстриму, однажды он управляя трактором случайно провалился под лед и сильно обморозил ноги. Эрик думал, что пора прощаться с жизнью, ведь дверь на свободу заклинило. Но к счастью, ему удалось выбраться из опасной ловушки.

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«Последний герой. Зрители против звёзд»блогер Эрик ДавидычПоследний геройЭрик Давидыч
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Я не боюсь испытаний: блогер Эрик Давидыч станет участником шоу «Последний герой»
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