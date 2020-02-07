Анна Седокова и группа MBAND оценили «Женский Стендап» на ТНТ

В субботу, 8 февраля, на канале ТНТ выйдет новый эпизод шоу «Женский Стендап». Этот выпуск получился по-настоящему звездным: его гостями стали Анна Седокова, группа MBAND, сценаристка фильма «Холоп» и сериалов «Триада» Дарья Грацевич и другие знаменитости.

В этот раз стендап-артистки расскажут зрителям, почему мужчина в доме не главный, а также поделятся секретами флирта. Ирина Мягкова объяснит, почему в мужской компании девушки ведут себя неестественно, и почему фильм «Красотка» пагубно влияет на неокрепшие девичьи умы. Надя Джабраилова разберет, что о вас может рассказать корзинка в супермаркете. Варвара Щербакова поделится мнением о том, что значение красоты в современном мире сильно преувеличено. Саша Муратова предостережет от визита к наркологу в хорошем настроении и порассуждает о бытовом расизме.

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Напомним, шоу «Женский Стендап» — это программа, в которой дамы смешно рассказывают об актуальных жизненных ситуациях, без грима, плясок и отрепетированных сцен. Они часто говорят правду, которая может быть неприятна мужчинам. В этой передаче зрители могут узнать, что в России считается подкатом, а в Америке – сексуальным домогательством, и многое другое. Но даже серьезные проблемы подаются с юмором и женским обаянием.