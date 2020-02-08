Дояр и таксистка против Рыбки и Прокловой: кто сразится в новом сезоне «Последний герой. Зрители против звезд»

Полное название проекта – «Последний герой. Зрители против звезд», из чего ясно: с командой знаменитостей будут соревноваться «простые смертные». Чтобы их выбрать, был проведен кастинг, в результате из 4000 претендентов осталось 8 человек.

Итак, 8 зрителей против 8 звезд – на необитаемом острове. С ведущей Яной Трояновой. Без привычных кроватей, зеркал, телефонов и прочих предметов, обеспечивающих комфорт.

Без магазинов и холодильников, они вынуждены будут добывать пропитание самостоятельно и при этом «ликвидировать» самых слабых или самых опасных соперников. И так – 39 дней. Кто кого?

Команда звезд

Надежда Ангарская, 37 лет

Зрители хорошо знают певицу и актрису Надежду Ангарскую по шоу Comedy Woman. Надежда признается: для нее участие в «Последнем герое» — возможность насладиться пребыванием на тропическом острове и похудеть. Ведь родина актрисы – суровый север, где без шубы и шапки из дома не выйти. Болеть за Надежду будет 4-летний сын Давид.

Наталья Бардо, 31 год

Для актрисы Натальи Бардо («Улетный экипаж», «Бабушка легкого поведения») приятной новостью стало то, что на остров нельзя брать ни косметику, ни расческу, ни даже зубную щетку. Такой отрыв от цивилизации должен, по мнению актрисы, помочь расслабиться и по-настоящему отдохнуть.

Алексей Воевода, 39 лет

Цель двукратного олимпийского чемпиона, главными видами спорта для которого являются бобслей и армрестлинг, — выйти из зоны комфорта. Подобное приключение, по мнению Алексея Воеводы, поможет вновь почувствовать вкус к жизни, «обнулить» впечатления.

Давидыч (Эрик Китуашвили), 38 лет

Имя скандального автоблогера известно многим, Давидыч имеет, кроме всего прочего, опыт отбывания наказания за решеткой: он отсидел 3 года за мошенничество. Он весит 144 килограмма, и это для него настоящий ужас. На острове надеется похудеть, — в том числе и ради девушки, которой недавно предложил руку и сердце.

Лукерья Ильяшенко, 30 лет

Актриса Лукерья Ильяшенко, сыгравшая в сериалах «Измены» и «Сладкая жизнь», считает себя очень закрытым человеком и надеется на острове победить эту черту характера.

Евгений Папунаишвили, 38 лет

Евгений Папунаишвили – известный хореограф, зрители запомнили его по самым ярким танцевальным шоу, в которых он участвовал или находился в жюри. По признанию Евгения, он ни разу не голодал и к тому же много курит, поэтому сам не знает, как перенесет ограничения на острове. Но для него это – новый интересный опыт, и он рассчитывает только на победу.

Елена Проклова, 66 лет

Актрису Елену Проклову («Снежная королева», «Единственная», «Мимино», «Будьте моим мужем») представлять не надо. У нее уже есть опыт участия в «Последнем герое» в 2002-2003 годах. Елена отправляется на остров за адреналином и острыми ощущениями.

«Птаха» (Давид Нуриев), 38 лет

Известный рэпер тоже находится в поисках экстрима, у него богатый опыт многодневных походов. Давид Нуриев считает, что после множества экстремальных эпизодов, в которых он участвовал, ему ничего не страшно.

«Секретный участник» – Настя Рыбка

Интрига нового сезона – «секретный участник», точнее, участница. Это – эскорт-модель из Белоруссии Настя Рыбка, известная своими скандальными историями с высокопоставленными чиновниками и другими обеспеченными мужчинами.

После года, проведенного в тайской тюрьме, Насте хочется побыть подальше от телефонов и от скандалов. Она считает, что такую красивую девушку, как она, не прогонят в первый же день, даже если она не сможет мастерски находить еду или строить хижины.

Команда зрителей

Владлена Веселова, 38 лет

У Влады Веселовой из Санкт-Петербурга – большие планы: трижды разведенная, она мечтает снова выйти замуж, и кто знает, может быть, шоу ей в этом поможет?

Михаил Еремеев, 37 лет

Москвич Михаил Еремеев мало приспособлен к жизни на острове: он – типичный избалованный горожанин, любит тусовки и вечеринки. Он жаждет проверить: сумеет ли он быть таким же крутым, как те герои, за приключениями которых он наблюдает на экране и которым немного завидует?

Игорь Жук, 47 лет

За плечами Игоря Жука – крупные ставки в покер, судимость и ножевое ранение. Словом, человек непростой судьбы. «Последний герой» для него – возможность удовлетворить свою страсть к риску и азарту.

Александр Ложкин, 29 лет

В прошлом – фотомодель, сегодня житель Ростова-на-Дону руководит фирмой по изготовлению диетических тортов, при этом успевает обслуживать клиентов в барбершопе и работать тренером. Александру Ложкину хочется принять вызов и показать, на что он способен.

Димитрий Павлюк, 25 лет

Сельский житель Димитрий Павлюк – очень религиозный человек, в монастыре он нашел спасение от наркотической зависимости. Он каждый день доит коров, опытный охотник, а «Последний герой» для него – шанс вернуть жену и дочь, доказав, что он не пропащий человек.

Элина Пашковская, 25 лет

Элина Пашковская родом из южного Таганрога, но в последнее время живет в Москве и мечтает о карьере телеведущей. Она давняя поклонница шоу, смотрит его с детства, а от привычного комфорта сумеет отказаться легко: имеется богатый опыт путешествий.

Наталья Филиппова, 40 лет

Несмотря на наличие 14-летней дочери с ДЦП, Наталья Филиппова слывет бесшабашным человеком, способным на любой экстрим. Она ничего не боится, ведь вся ее жизнь, по словам Натальи, — одно сплошное экстремальное выживание.

Наталья Хапугина, 35 лет

Экскурсовод по специальности, Наталья Хапугина вот уже много лет работает таксистом, чтобы прокормить двоих детей. Участие в шоу для нее – во-первых, захватывающее приключение и возможность побывать на экзотическом острове, а во-вторых, способ доказать сыну, который учится в кадетском училище, что для человека нет ничего невозможного.

Ведущая проекта



Ведущей шоу уже во второй раз станет Яна Троянова, и она считает себя скорее соучастником, который погружается во все события на острове. В отличие от участников, Яна будет пользоваться услугами личного стилиста, который поможет ей представать каждый день в новом образе. Для съемок Яна заплела длинные дреды. А еще она возьмет с собой на остров любимую собаку.

А вы будете следить за невероятными приключениями звезд и зрителей на шоу «Последний герой»?