Новый сезон шоу «Последний герой» удивит родные города своих участников

Шоу на выживание «Последний герой» готовится вновь удивить зрителей. Новый проект получил название «Последний герой. Зрители против звёзд», так что не сложно догадаться, что простым счастливчикам из разных концов России придется встретиться с командой изнеженных звезд шоу-бизнеса и доказать им, что деньги и статус это еще не главное.

Организаторы проекта придумали необычный перформанс к старту нового сезона. Во всех городах и деревнях нашей страны, из которых участники шоу отправятся на загадочный остров, будут установлены своеобразные «факелы героев». Причем это будет не просто декорация, специальные люди будут следить за тем, чтобы эти факелы торжественно горели до тех пор, пока участник не будет изгнан с острова. Когда огонь потухнет, жители города поймут, что их земляк покинул проект.

Ну или они заранее смогут узнать об этом в интернете. Зажигать факелы будут местные знаменитости, в Екатеринбурге олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Олеся Красномовец, в Новосибирске чемпионка мира по боди-фитнесу Дарья Мануйленкова, в Таганроге чемпион мира по тяжёлой атлетике Сергей Стародубский и «Мисс Леди Вселенная-2019» София Мизерная, а в Санкт-Петербурге двукратная чемпионка России по синхронному фигурному катанию на коньках Илона Саунина.

Само шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» начнется уже в эту субботу на канале ТВ-3. Раскроем секрет — приглашенной звездой будет скандально известная модель Настя Рыбка и даже организаторы шоу не знают, чем она будет заниматься на острове.