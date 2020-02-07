ТВ-проекты

Новый сезон шоу «Последний герой» удивит родные города своих участников

Создатели проекта установят в каждом населенном пункте по огромному факелу.

Новый сезон шоу «Последний герой» удивит родные города своих участников
Шоу «Последний герой. Зрители против звёзд». Фото: пресс служба канала ТВ-3

Шоу на выживание «Последний герой» готовится вновь удивить зрителей. Новый проект получил название «Последний герой. Зрители против звёзд», так что не сложно догадаться, что простым счастливчикам из разных концов России придется встретиться с командой изнеженных звезд шоу-бизнеса и доказать им, что деньги и статус это еще не главное.

Участники Веселова Владлена и Жук Михаил. Фото
Участники Веселова Владлена и Жук Михаил. Фото: пресс служба канала ТВ-3

Организаторы проекта придумали необычный перформанс к старту нового сезона. Во всех городах и деревнях нашей страны, из которых участники шоу отправятся на загадочный остров, будут установлены своеобразные «факелы героев». Причем это будет не просто декорация, специальные люди будут следить за тем, чтобы эти факелы торжественно горели до тех пор, пока участник не будет изгнан с острова. Когда огонь потухнет, жители города поймут, что их земляк покинул проект.

Участники шоу Хапугина Наталья и Еремеев Михаил. Фото
Участники шоу Хапугина Наталья и Еремеев Михаил. Фото: пресс служба ТВ-3

Ну или они заранее смогут узнать об этом в интернете. Зажигать факелы будут местные знаменитости, в Екатеринбурге олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Олеся Красномовец, в Новосибирске чемпионка мира по боди-фитнесу Дарья Мануйленкова, в Таганроге чемпион мира по тяжёлой атлетике Сергей Стародубский и «Мисс Леди Вселенная-2019» София Мизерная, а в Санкт-Петербурге двукратная чемпионка России по синхронному фигурному катанию на коньках Илона Саунина.

Участники шоу Пашковская Ирина и Филиппова Наталья. Фото
Участники шоу Пашковская Ирина и Филиппова Наталья. Фото: пресс служба ТВ-3

Само шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» начнется уже в эту субботу на канале ТВ-3. Раскроем секрет — приглашенной звездой будет скандально известная модель Настя Рыбка и даже организаторы шоу не знают, чем она будет заниматься на острове.

Участники шоу Ложкин Александр и Павлюк Дмитрий. Фото
Участники шоу Ложкин Александр и Павлюк Дмитрий. Фото: пресс служба канала ТВ-3
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Последний герой. Зрители против звёзд»Настя РыбкаНовости googleфакелшоу "Последний герой"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Новый сезон шоу «Последний герой» удивит родные города своих участников
Интересно?
Поделись с друзьями: